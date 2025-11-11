Elodie: “Ho i piedi molto grandi, porto il 41. Questo mi fa molto sorridere, sono autoironica”

«Ho sempre avuto un complesso per i miei piedi: sono molto grandi e fino a qualche tempo fa compravo un numero in meno. Prendevo il 40 perché il 41 mi sembrava… aggressivo! »
Elodie ha raccontato con sincerità questo suo vecchio cruccio, tornando a parlare dei suoi piedi durante una chiacchierata con WittyTv. Dopo aver partecipato a Tu Si Que Vales – dove si è cimentata in una divertente imitazione di Achille Lauro – la cantante ha raccontato che, per tanto tempo, le sue scarpe erano una taglia più piccola, solo per non mostrare quanto fossero lunghi i suoi piedi.
