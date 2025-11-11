Schianto fatale a Genova Pra’: muore a 51 anni Roberto Frau, agente immobiliare e padre

Una mattinata tragica quella di martedì 11 novembre lungo la viabilità di via Pra’, a Genova, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di Roberto Frau, 51enne residente ad Arenzano. L’uomo, molto conosciuto nella sua comunità per la sua attività di agente immobiliare, ha perso la vita sul colpo a seguito del drammatico impatto.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 9. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale del nucleo Infortunistica, Roberto Frau stava percorrendo via Pra’ in sella alla sua amata moto, una BMW d’epoca. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che la moto si sia scontrata con un’auto che stava effettuando, o aveva appena effettuato, una svolta a sinistra per accedere a un’area limitrofa.

L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. La strada è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Chi era Roberto Frau: l’amore per la moto e la figlia

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto Arenzano, dove Frau era una figura stimata e benvoluta. Oltre alla sua professione di agente immobiliare, che svolgeva con passione e professionalità, era noto per il suo sorriso e la sua grande passione per le due ruote.

Amici e conoscenti lo ricordano come un uomo solare e un padre affettuoso, spesso impegnato in uscite in moto con la figlia, una passione che condivideva con entusiasmo. La sua improvvisa e tragica fine ha lasciato un vuoto profondo nella vita della sua famiglia e di tutti coloro che lo conoscevano.