Francesco Totti e Ilary Blasi, il divorzio sarà ufficiale e lei è pronta a sposare Bastian Muller: la data

Francesco Totti e Ilary Blasi, il divorzio sarà ufficiale e lei è pronta a sposare Bastian Muller: la dataGossip italiano 17 November 2025.
Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per chiudere un capitolo della loro vita insieme. Nuove relazioni e cambiamenti in arrivo per entrambi.
- Divorzio imminente: Francesco Totti e Ilary Blasi chiuderanno ufficialmente il loro matrimonio il 21 marzo 2026, dopo un lungo periodo di tensioni legali e accuse reciproche.
- Nuovo amore per Ilary: La conduttrice è pronta a risposarsi con Bastian Muller non appena il divorzio sarà ufficiale, segnando la fine di una vicenda che ha dominato le cronache rosa italiane.
- Mutamenti di vita per Totti: L’ex calciatore sta per trasferirsi in un nuovo appartamento dopo una lite con il proprietario della sua abitazione attuale, mentre inizia un nuovo capitolo accanto a Noemi Bocchi.