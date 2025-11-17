Francesco Totti e Ilary Blasi, il divorzio sarà ufficiale e lei è pronta a sposare Bastian Muller: la data Gossip italiano 17 November 2025.

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per chiudere un capitolo della loro vita insieme. Nuove relazioni e cambiamenti in arrivo per entrambi.

Divorzio imminente : Francesco Totti e Ilary Blasi chiuderanno ufficialmente il loro matrimonio il 21 marzo 2026, dopo un lungo periodo di tensioni legali e accuse reciproche.

Nuovo amore per Ilary : La conduttrice è pronta a risposarsi con Bastian Muller non appena il divorzio sarà ufficiale, segnando la fine di una vicenda che ha dominato le cronache rosa italiane.

Mutamenti di vita per Totti: L’ex calciatore sta per trasferirsi in un nuovo appartamento dopo una lite con il proprietario della sua abitazione attuale, mentre inizia un nuovo capitolo accanto a Noemi Bocchi.

