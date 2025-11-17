Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 18 novembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pescioroscopo 17 November 2025.
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
- Bilancia: Settimana di equilibrio interiore, con importanti progressi in amore e buone opportunità di lavoro in arrivo.
- Sagittario: È il momento di rimettersi in gioco con nuovi contatti e idee; evita la fretta in amore e mantieni la calma nel lavoro.
- Pesci: Aumento della sensibilità e intuizioni preziose; un weekend all’insegna della dolcezza e della complicità in amore.