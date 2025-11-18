L’oroscopo di oggi di Paolo Fox, le previsioni del 18 novembre 2025 per ogni segno
- Ariete Liberato: Dopo giorni di stagnazione, l’Ariete può finalmente riprendere in mano questioni importanti senza l’influenza negativa della Luna opposta.
- Toro in Attesa: Le certezze fondamentali per il Toro arriveranno solo a dicembre; nel frattempo, è necessaria pazienza, in particolare riguardo a questioni di giustizia.
- Pesci Intuitivi: I prossimi tre giorni saranno cruciali per i Pesci, grazie a intuizioni profonde e ispirazioni interiori che guideranno le loro scelte.