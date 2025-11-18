Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 novembre 2024/ Ariete: l’amore brilla, piccoli successi per il Toro
Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 novembre 2024: tutte le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco.
- Ariete: Settimana con oscillazioni in amore e stabilità lavorativa; attenzione a non esagerare con l’energia.
- Toro: Grandi emozioni in amore, ma rilievi professionali offuscati; attenzione alla situazione finanziaria.
- Gemelli: Creatività in aumento, ma necessità di vigilare sulla salute; amore instabile con sfide lavorative in arrivo.