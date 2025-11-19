Chi è Giulia Soponariu: età, studi, famiglia e il percorso che l’ha portata al Grande Fratello 2025
Chi è Giulia Soponariu: età, studi, famiglia e il percorso che l’ha portata al Grande Fratello 2025Giulia Soponariu 19 November 2025.
Giulia Daniela Soponario è una giovane modella e studentessa nata il 4 ottobre 2005 a Torino. Alta 1,83 metri, ha iniziato a lavorare come modella all’età di 14 anni, concilia la carriera nel mondo dello spettacolo con gli studi universitari.
- Giulia Soponariu: è una giovane modella di 20 anni e studentessa di Economia all’Università di Torino, con l’ambizione di unire la carriera nel mondo dello spettacolo agli studi.
- Aspirante conduttrice televisiva: partecipa a “Grande Fratello 2025”, dove esprime la sua personalità autentica e ha ritrovato un volto familiare tra i concorrenti.
- Vita familiare solida: Giulia è sposata con Andrea dal 2021 e proviene da una numerosa famiglia di otto persone, che le ha insegnato l’importanza della condivisione e delle relazioni affettuose.