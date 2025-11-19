Chi è Giulia Soponariu: età, studi, famiglia e il percorso che l’ha portata al Grande Fratello 2025

Giulia Soponariu : è una giovane modella di 20 anni e studentessa di Economia all’Università di Torino, con l’ambizione di unire la carriera nel mondo dello spettacolo agli studi.

Aspirante conduttrice televisiva : partecipa a “Grande Fratello 2025”, dove esprime la sua personalità autentica e ha ritrovato un volto familiare tra i concorrenti.

Vita familiare solida: Giulia è sposata con Andrea dal 2021 e proviene da una numerosa famiglia di otto persone, che le ha insegnato l’importanza della condivisione e delle relazioni affettuose.