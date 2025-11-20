Affari tuoi: la coppia trionfa con 50mila euro nella puntata del 19 novembre largomento.com 20 November 2025.

Scelta Strategica: Laura e Fiore, i concorrenti del 19 novembre, hanno iniziato il gioco con il pacco numero 16, mostrando una strategia vincente eliminando premi minimi e mantenendo alte le possibilità di guadagno.

Rifiuto di Offerte: Nonostante le offerte allettanti del Dottore, tra cui 38mila e 25mila euro, la coppia ha deciso di rifiutare, dimostrando determinazione e coraggio nel seguire il proprio istinto.