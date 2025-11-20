Chi e Arisa: età, fidanzato, studi, la tricotillomania. Carriera e vita privata
In breve: Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è una cantante italiana nata a Genova il 20 agosto 1982. Fin da piccola ha coltivato la passione per il canto, partecipando al suo primo concorso canoro a soli 4 anni.
- Scoperta a Sanremo: Arisa ha catturato l’attenzione nel 2009 vincendo il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Sincerità”, segnando il suo debutto nel panorama musicale italiano.
- Diversificazione artistica: Oltre alla musica, Arisa è stata giudice a X Factor e coach a The Voice of Italy, dimostrando la sua versatilità nel mondo dello spettacolo.
- Impegno sociale: Ha pubblicamente condiviso la sua esperienza con la tricotillomania, utilizzando la sua notorietà per sensibilizzare su disturbi poco conosciuti e promuovere la salute mentale.