Chi è Rosalba Pippa alias Arisa: età, fidanzato, studi, album, carriera e vita privata

Chi è Rosalba Pippa alias Arisa: età, fidanzato, studi, album, carriera e vita privatamusica italiana 19 November 2025.
Rosalba Pippa, nota al grande pubblico come Arisa, è una delle voci più autentiche e originali della musica italiana contemporanea. Nata a Genova il 20 agosto 1982, è cresciuta nel piccolo paese di Pignola, in provincia di Potenza, profondamente legata alle sue radici familiari.
- Nom de scène significatif: Il nome d’arte “Arisa” è un acronimo che riunisce le iniziali dei membri della sua famiglia, simboleggiando il suo legame profondo con le radici familiari.
- Carriera esplosiva al Sanremo: Arisa ha vinto il concorso SanremoLab nel 2008 e, successivamente, si è affermata al Festival di Sanremo 2009 con “Sincerità”, un brano che ha segnato l’inizio di una carriera di successo.
- Impegno per la salute mentale: Ha affrontato pubblicamente la tricotillomania, contribuendo a aumentare la consapevolezza sulla salute mentale e a ridurre lo stigma associato a questo disturbo.