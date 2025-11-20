Paul ed Elsa: chi erano i genitori di Alice ed Ellen Kessler, i veri pilastri della loro vita genitori delle Kessler 20 November 2025.

La storia di Alice ed Ellen Kessler non può essere raccontata senza ricordare le due persone che più di tutte hanno influenzato la loro crescita: Paul ed Elsa, genitori che, con amore e resilienza, hanno gettato le basi per il futuro di due icone della danza e dello spettacolo europeo.

Radici di resilienza : Cresciute in una Germania prebellica, le gemelle Kessler hanno sviluppato coraggio e adattabilità grazie ai genitori, Paul ed Elsa, che hanno creato un ambiente stabile nonostante le avversità.

Supporto artistico : Fin da bambine, Alice ed Ellen hanno mostrato una naturale inclinazione per la danza, alimentata dal costante sostegno dei genitori, che hanno riconosciuto il potenziale della loro passione.

Legame materno forte: Elsa, figura chiave nella loro vita, ha trasmesso insegnamenti di determinazione e indipendenza, mentre il loro desiderio di riposare insieme a lei dopo la morte testimonia il profondo legame che le univa.

