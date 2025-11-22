Affari Tuoi, trionfo per le Marche: Simone di Taverne di Serravalle di Chienti vince 46.000 euro insieme alla moglie Elisabetta
Serata di grande festa per le Marche e, in particolare, per la comunità di Taverne di Serravalle di Chienti, che ha vissuto un’emozione collettiva grazie alla partecipazione di Simone Nicoletti ad Affari Tuoi….
Serata di grande festa per le Marche e, in particolare, per la comunità di Taverne di Serravalle di Chienti, che ha vissuto un’emozione collettiva grazie alla partecipazione di Simone Nicoletti ad Affari Tuoi….