ATTENZIONE FAN DI “AFFARI TUOI”! la puntata del 21 novembre non è stata cancellata: è andata in onda con un forte ritardo per la Coppa Davis – kapow comics News

Un’ondata di confusione e delusione ha colpito i fan di “Affari Tuoi” nella serata di venerdì 21 novembre 2025. Molti telespettatori si aspettavano una cancellazione della puntata a causa degli impegni sportivi della Rai, ma il programma condotto da Stefano De Martino è andato regolarmente in onda, sebbene con un ritardo significativo.