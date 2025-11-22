Ornella Vanoni choc: «Patrimonio da 118 milioni? Mi hanno fregato tutti i soldi, spendevo per solitudine. L’eredità va a mio figlio» – Vip Notizie
Ornella Vanoni ha smentito categoricamente le voci su un presunto patrimonio di 118 milioni di euro, chiarendo di aver perso gran parte dei suoi guadagni nel corso degli anni a causa di persone disoneste e spese dettate dalla solitudine….
Ornella Vanoni ha smentito categoricamente le voci su un presunto patrimonio di 118 milioni di euro, chiarendo di aver perso gran parte dei suoi guadagni nel corso degli anni a causa di persone disoneste e spese dettate dalla solitudine….