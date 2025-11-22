Ornella Vanoni choc: «Patrimonio da 118 milioni? Mi hanno fregato tutti i soldi, spendevo per solitudine. L’eredità va a mio figlio» – Vip Notizie

Redazione Novembre 22, 2025 0

Ornella Vanoni ha smentito categoricamente le voci su un presunto patrimonio di 118 milioni di euro, chiarendo di aver perso gran parte dei suoi guadagni nel corso degli anni a causa di persone disoneste e spese dettate dalla solitudine….

865c6b3d-ff2e-44c0-b07a-c3aa9efdfa96_11zon

Ornella Vanoni ha smentito categoricamente le voci su un presunto patrimonio di 118 milioni di euro, chiarendo di aver perso gran parte dei suoi guadagni nel corso degli anni a causa di persone disoneste e spese dettate dalla solitudine….

Leggi articolo completo ➤

Altre storie

featured_image_23627

Qual è la vita privata di Elena Sofia Ricci? Origini, genitori e dove vive oggi

Redazione Novembre 22, 2025 0
featured_image_23614

Quanto hanno vinto nella puntata di Affari tuoi sabato 22 novembre 2025

Redazione Novembre 22, 2025 0
1575765_CfakepathWhatsAppImage20251122at212947

Affari Tuoi, trionfo per le Marche: Simone di Taverne di Serravalle di Chienti vince 46.000 euro insieme alla moglie Elisabetta

Redazione Novembre 22, 2025 0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potresti aver perso

featured_image_23627

Qual è la vita privata di Elena Sofia Ricci? Origini, genitori e dove vive oggi

Redazione Novembre 22, 2025 0
featured_image_23614

Quanto hanno vinto nella puntata di Affari tuoi sabato 22 novembre 2025

Redazione Novembre 22, 2025 0
1575765_CfakepathWhatsAppImage20251122at212947

Affari Tuoi, trionfo per le Marche: Simone di Taverne di Serravalle di Chienti vince 46.000 euro insieme alla moglie Elisabetta

Redazione Novembre 22, 2025 0
featured_image_687

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di sabato 22 novembre 2025 – Vip Notizie

Redazione Novembre 22, 2025 0
featured_image_66

Chi è Simone delle Marche: Il Concorrente di Affari Tuoi del sabato 22 Novembre 2025

Redazione Novembre 22, 2025 0