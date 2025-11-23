Affari Tuoi 23 novembre 2025, quanto hanno vinto ai pacchi stasera : Terry della Campania gioco televisivo 23 November 2025.

La 73ª puntata di “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino, ha attirato milioni di telespettatori. Durante il gioco, Teresa ha rifiutato diverse offerte del “Dottore” ed è arrivata alla finale con opzioni che includevano sia somme elevate che premi minori. Alla fine ha accettato l’offerta di 25.000 euro.

Punto 1 : Teresa rifiuta offerte, raggiunge la finale con premi elevati.

Punto 2 : Terry e Luciano affrontano sfide, scelgono pacchetto numero 8.

Punto 3: Determinazione porta a 26.000 euro, soddisfazione per pubblico e concorrenti.

