Ballando con le stelle: lo “schiaffo” di Pasquale La Rocca dopo la lite D’Urso-Lucarelli ballando con le stelle 24 November 2025.

La nona puntata di Ballando con le stelle non ha deluso le aspettative: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca si sono distinti per talento, determinazione e capacità di gestire le tensioni in studio. La coppia ha infatti saputo trasformare ogni difficoltà in energia positiva, conquistando il pubblico e i voti della giuria.

Punto 1 : Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: sintonia e resilienza straordinarie.

Punto 2 : Selvaggia Lucarelli accende dibattito sulle abilità di Barbara.

Punto 3: “Non arrendersi mai”: la chiave per affrontare ogni difficoltà.

Leggi l’articolo completo ➤