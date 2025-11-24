Chi è Donatella Rettore: età, carriera musicale, canzoni, vita personale e curiosità
Donatella Rettore è una celebre cantante e cantautrice italiana, nata l’8 luglio 1955 a Castelfranco Veneto, in Veneto. Conosciuta per il suo stile unico, provocatorio e glam, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana dagli anni ’70 a oggi.
- Punto 1: Stile provocatorio e glam che ha segnato la musica italiana.
- Punto 2: Ha debuttato a Sanremo nel 1974 con “Capelli sciolti”.
- Punto 3: Innamorata di musica, ha spaziato tra vari generi.