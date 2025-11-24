Chi è Donatella Rettore: età, carriera musicale, canzoni, vita personale e curiosità musica italiana 24 November 2025.

Donatella Rettore è una celebre cantante e cantautrice italiana, nata l’8 luglio 1955﻿ a Castelfranco Veneto, in Veneto. Conosciuta per il suo stile unico, provocatorio e glam, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana dagli anni ’70 a oggi.

Punto 1 : Stile provocatorio e glam che ha segnato la musica italiana.

Punto 2 : Ha debuttato a Sanremo nel 1974 con “Capelli sciolti”.

Punto 3: Innamorata di musica, ha spaziato tra vari generi.

Leggi l’articolo completo ➤