Fabio Fazio e Luciana Littizzetto commossi fino alle lacrime per la morte di Ornella Vanoni: le parole a ‘Che Tempo Che Fa’

katia petrovska Novembre 24, 2025 0
Fabio Fazio e Luciana Littizzetto commossi fino alle lacrime per la morte di Ornella Vanoni: le parole a ‘Che Tempo Che Fa’emozione 24 November 2025.
È stata grande la commozione nello studio di “Che Tempo Che Fa” durante la puntata di domenica 23 novembre, appena due giorni dopo la scomparsa di Ornella Vanoni.
  • Punto 1: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto commossi dall’improvvisa perdita di Ornella.
  • Punto 2: Luciana: “Non c’è cerotto per coprire tutti questi dolori”.
  • Punto 3: Ornella Vanoni, icona musicale, abbracciava la vita e le persone.

Leggi l’articolo completo ➤

Altre storie

Ballando con le stelle: lo “schiaffo” di Pasquale La Rocca dopo la lite D’Urso-Lucarelli

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Uomini e Donne, puntata del 24 novembre: Gemma sorprende tutti con un nuovo cavaliere

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Il Paradiso delle Signore a che ora inizia oggi, 24 novembre?

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potresti aver perso

Ballando con le stelle: lo “schiaffo” di Pasquale La Rocca dopo la lite D’Urso-Lucarelli

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Uomini e Donne, puntata del 24 novembre: Gemma sorprende tutti con un nuovo cavaliere

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Il Paradiso delle Signore a che ora inizia oggi, 24 novembre?

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

La Ruota della Fortuna: Gerry avverte Samira, poi arriva l’annuncio che cambia tutto

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Luciana Littizzetto: chi è l’ex compagno Davide Graziano e perché non si sono mai sposati

katia petrovska Novembre 24, 2025 0