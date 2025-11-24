La Ruota della Fortuna: Gerry avverte Samira, poi arriva l’annuncio che cambia tutto
La Ruota della Fortuna: Gerry avverte Samira, poi arriva l’annuncio che cambia tuttonovità 24 November 2025.
Una puntata indimenticabile di La Ruota della Fortuna ha visto protagonisti Gerry Scotti e Samira Lui, capaci di sorprendere pubblico e critica con un mix di ironia, affetto e grandi novità.
- Punto 1: Gerry Scotti sorprende: “Stai attenta, la faccio controllare” divertendo tutti.
- Punto 2: Samira Lui diventa co-conduttrice, non solo una valletta, innovazione importante.
- Punto 3: La Ruota della Fortuna torna in prima serata con La Ruota dei Campioni.