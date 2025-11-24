La Ruota della Fortuna: Gerry avverte Samira, poi arriva l’annuncio che cambia tutto novità 24 November 2025.

Una puntata indimenticabile di La Ruota della Fortuna ha visto protagonisti Gerry Scotti e Samira Lui, capaci di sorprendere pubblico e critica con un mix di ironia, affetto e grandi novità.

Punto 1 : Gerry Scotti sorprende: “Stai attenta, la faccio controllare” divertendo tutti.

Punto 2 : Samira Lui diventa co-conduttrice, non solo una valletta, innovazione importante.

Punto 3: La Ruota della Fortuna torna in prima serata con La Ruota dei Campioni.

Leggi l’articolo completo ➤