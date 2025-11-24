Luciana Littizzetto: chi è l’ex compagno Davide Graziano e perché non si sono mai sposati relazione 24 November 2025.

Luciana Littizzetto, una delle figure più amate della televisione italiana grazie alla sua ironia e spontaneità, ha vissuto per circa vent’anni una relazione intensa e stabile con Davide Graziano. Nato a Pinerolo nel 1968, Graziano è un noto musicista, compositore, produttore e fotografo, conosciuto soprattutto come batterista della storica band reggae Africa Unite.

Punto 1 : Luciana e Davide hanno adottato due giovani fratelli, Vanessa e Jordan.

Punto 2 : La loro relazione è durata vent’anni senza mai sposarsi.

Punto 3: Littizzetto considera i figli il fulcro della sua vita.

