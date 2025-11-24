Luciana Littizzetto: chi è l’ex compagno Davide Graziano e perché non si sono mai sposati

katia petrovska Novembre 24, 2025 0
Luciana Littizzetto: chi è l’ex compagno Davide Graziano e perché non si sono mai sposatirelazione 24 November 2025.
Luciana Littizzetto, una delle figure più amate della televisione italiana grazie alla sua ironia e spontaneità, ha vissuto per circa vent’anni una relazione intensa e stabile con Davide Graziano. Nato a Pinerolo nel 1968, Graziano è un noto musicista, compositore, produttore e fotografo, conosciuto soprattutto come batterista della storica band reggae Africa Unite.
  • Punto 1: Luciana e Davide hanno adottato due giovani fratelli, Vanessa e Jordan.
  • Punto 2: La loro relazione è durata vent’anni senza mai sposarsi.
  • Punto 3: Littizzetto considera i figli il fulcro della sua vita.

Leggi l’articolo completo ➤

Altre storie

Ballando con le stelle: lo “schiaffo” di Pasquale La Rocca dopo la lite D’Urso-Lucarelli

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Uomini e Donne, puntata del 24 novembre: Gemma sorprende tutti con un nuovo cavaliere

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Il Paradiso delle Signore a che ora inizia oggi, 24 novembre?

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potresti aver perso

Ballando con le stelle: lo “schiaffo” di Pasquale La Rocca dopo la lite D’Urso-Lucarelli

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Uomini e Donne, puntata del 24 novembre: Gemma sorprende tutti con un nuovo cavaliere

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Il Paradiso delle Signore a che ora inizia oggi, 24 novembre?

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

La Ruota della Fortuna: Gerry avverte Samira, poi arriva l’annuncio che cambia tutto

katia petrovska Novembre 24, 2025 0

Luciana Littizzetto: chi è l’ex compagno Davide Graziano e perché non si sono mai sposati

katia petrovska Novembre 24, 2025 0