Samira Lui lascia La Ruota Della Fortuna: il grande salto a “Ok! Il Prezzo è Giusto”

katia petrovska Novembre 24, 2025 0
Samira Lui lascia La Ruota Della Fortuna: il grande salto a "Ok! Il Prezzo è Giusto"
Samira Lui pronta a lasciare La Ruota Della Fortuna per diventare la nuova conduttrice di un programma storico riconquistato da Mediaset alla Rai.
  • Punto 1: Samira Lui lascia “La Ruota Della Fortuna” per “Ok! Il Prezzo è Giusto”.
  • Punto 2: Rinnovamento generazionale in Mediaset con Samira come nuova conduttrice.
  • Punto 3: Conduzione strategica per competere con la Rai e aumentare ascolti.

