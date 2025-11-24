Samira Lui lascia La Ruota Della Fortuna: il grande salto a “Ok! Il Prezzo è Giusto”
Samira Lui lascia La Ruota Della Fortuna: il grande salto a “Ok! Il Prezzo è Giusto”grande salto 24 November 2025.
Samira Lui pronta a lasciare La Ruota Della Fortuna per diventare la nuova conduttrice di un programma storico riconquistato da Mediaset alla Rai.
- Punto 1: Samira Lui lascia “La Ruota Della Fortuna” per “Ok! Il Prezzo è Giusto”.
- Punto 2: Rinnovamento generazionale in Mediaset con Samira come nuova conduttrice.
- Punto 3: Conduzione strategica per competere con la Rai e aumentare ascolti.