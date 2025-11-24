Scopri se hai vinto 10.000 euro! Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 24 novembre ad Affari Tuoi: come verificare e riscuotere la vincita

katia petrovska Novembre 24, 2025 0
Scopri se hai vinto 10.000 euro! Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 24 novembre ad Affari Tuoi: come verificare e riscuotere la vincitalotteria 24 November 2025.
La fortuna è tornata a sorridere alla Campania: durante la trasmissione “Affari Tuoi”, andata in onda lunedì 24 novembre su Rai1, è stato estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia, con un premio di ben 10.000 euro. Il biglietto estratto alla presenza di Stefano De Martino e del geniale Herbert Ballerina, serie C133489, è stato venduto nella vivace città di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.
  • Punto 1: Biglietto da 10.000 euro estratto a San Nicola La Strada.
  • Punto 2: Registrazione obbligatoria fino al 14 dicembre per partecipare.
  • Punto 3: Premi raddoppiati a Natale: fino a 20.000 euro in palio!

