Scopri se hai vinto 10.000 euro! Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 24 novembre ad Affari Tuoi: come verificare e riscuotere la vincita lotteria 24 November 2025.

La fortuna è tornata a sorridere alla Campania: durante la trasmissione “Affari Tuoi”, andata in onda lunedì 24 novembre su Rai1, è stato estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia, con un premio di ben 10.000 euro. Il biglietto estratto alla presenza di Stefano De Martino e del geniale Herbert Ballerina, serie C133489, è stato venduto nella vivace città di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.

Punto 1 : Biglietto da 10.000 euro estratto a San Nicola La Strada.

Punto 2 : Registrazione obbligatoria fino al 14 dicembre per partecipare.

Punto 3: Premi raddoppiati a Natale: fino a 20.000 euro in palio!

