“`html

Uomini e Donne, puntata del 24 novembre: Gemma sorprende tutti con un nuovo cavaliere Cambiamenti di Gemma Galgani 24 November 2025.

La puntata di lunedì 24 novembre 2025 di Uomini e Donne si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena. I fan del programma sono pronti a vedere come si evolveranno le dinamiche tra i protagonisti.

Punto 1 : Gemma Galgani cambia cavaliere: una ricerca di amore autentico.

Punto 2 : Rivalità tra Sara e Cristiana: stili relazionali in conflitto.

Punto 3: Incremento dell’audience del 15%: interesse crescente per le dinamiche di Uomini e Donne.

Leggi l’articolo completo ➤

“`