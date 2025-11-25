La verità sconvolgente sulla fine delle Kessler: perché Alice non ha voluto lasciare sola Ellen

katia petrovska Novembre 25, 2025 0
Un’amica svela il segreto delle Kessler: «Ellen malata e depressa, Alice no, ma l’ha accompagnata perché non morisse sola»legame fraterno 25 November 2025.
Quando l’amica storica di Alice ed Ellen Kessler ha raccontato la loro ultima decisione, ha svelato il lato più intimo di due sorelle inseparabili. Ellen era provata da un ictus, problemi cardiaci e soprattutto da una forte depressione.
  • Punto 1: Ellen e Alice, legate da un amore che trascende la vita.
  • Punto 2: Ultimo incontro: doni e lettere, un commovente addio.
  • Punto 3: Suicidio pianificato: un gesto impulsivo ma attentamente preparato.

