Affari Tuoi, puntata del 23 febbraio: Veronica Zaccagnino da Atella accetta 22.000 euro, nel pacco c’erano 200 euro

La puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 ha visto protagonista la Basilicata con Veronica Zaccagnino, logopedista originaria di Atella, in provincia di Potenza. La concorrente ha animato la serata con una partita intensa e ricca di colpi di scena, culminata in una trattativa finale che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Fin dalle prime fasi di Affari Tuoi, la partita si è rivelata movimentata. Veronica si è trovata presto a inseguire il pacco da 75.000 euro, tra offerte del “Dottore” e cambi strategici che hanno modificato più volte gli equilibri in studio. L’atmosfera, come mostrato durante la trasmissione, è stata scandita da momenti di spettacolo e grande partecipazione del pubblico.

Affari Tuoi: una partita ad alta tensione per la concorrente lucana

Il percorso di Veronica Zaccagnino è iniziato con l’eliminazione di alcuni pacchi di basso valore, tra cui quello della Liguria contenente 10 euro. Tuttavia, poco dopo, sono usciti importi più consistenti, come i 30.000 euro associati alla Puglia e i 20.000 euro della Sardegna. Questo andamento altalenante ha reso la partita particolarmente incerta.

Nel corso della serata, la concorrente ha deciso di accettare un cambio pacco, lasciando il numero 2 per il numero 4, nonostante avesse dichiarato inizialmente di non essere favorevole a questa opzione. Una scelta che si è rivelata determinante nelle fasi finali. Meanwhile, la presenza del pacco nero ha continuato a rappresentare un’incognita decisiva per l’esito del gioco.

Con due soli pacchi rimasti in gioco, da 1 euro e 75.000 euro, la tensione è salita ulteriormente. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, l’offerta del Dottore si è fermata a 15.000 euro prima dell’ultimo tiro, proposta che Veronica ha scelto di rifiutare. In contrasto con la prudenza iniziale, la concorrente ha deciso di rischiare fino alla fine.

L’eliminazione del pacco da 75.000 euro, trovato nelle Marche, ha cambiato radicalmente lo scenario. A quel punto la trattativa finale si è concentrata sul pacco nero. Alla richiesta di 75.000 euro avanzata dalla concorrente, il Dottore ha risposto con un’offerta di 22.000 euro, che è stata accettata.

Solo dopo l’accordo si è scoperto che nel pacco numero 4, rimasto nelle mani di Veronica Zaccagnino, erano contenuti 200 euro. La decisione di accettare l’ultima proposta si è quindi rivelata vantaggiosa. La puntata di Affari Tuoi si è chiusa con i complimenti alla concorrente lucana, mentre non sono stati annunciati ulteriori sviluppi legati alla sua partecipazione.