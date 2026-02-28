La Ruota della Fortuna sfida Sanremo e sorprende negli ascolti: scintille tra Gerry Scotti e Samira Lui in diretta

Contro ogni previsione, La Ruota della Fortuna registra ascolti solidi anche nella settimana del Festival di Sanremo. Il quiz di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, ha mantenuto la programmazione abituale riuscendo a intercettare una fetta significativa di pubblico, nonostante la concorrenza della kermesse musicale trasmessa dalla Rai.

Nella serata di venerdì 27 febbraio 2026 il programma ha confermato la propria stabilità in termini di share, mentre il Festival di Sanremo ha dominato la prima serata con numeri record. Tuttavia, il risultato ottenuto dal game show viene letto dagli osservatori televisivi come un segnale di fidelizzazione del pubblico, che continua a seguire il format anche in un periodo tradizionalmente complesso per le reti concorrenti.

La Ruota della Fortuna resiste alla sfida del Festival

Secondo i dati diffusi in ambito televisivo, il quiz avrebbe superato la soglia dei quattro milioni di spettatori con uno share vicino al 17%. Numeri che, se rapportati alla concorrenza del Festival, rappresentano un risultato significativo per Mediaset. La scelta di non sospendere la messa in onda si sta quindi rivelando meno rischiosa del previsto.

La serata si è aperta con l’ingresso in studio di Gerry Scotti accompagnato dalla band, sulle note di “Oye Como Va” di Carlos Santana. Il conduttore ha ribadito la volontà di offrire un’ora di intrattenimento leggero, sottolineando il rapporto consolidato con il pubblico che segue il programma da mesi con continuità.

La puntata del 27 febbraio: tra colpi di scena e superstizione

Protagonista della serata è stato il campione Luca, già vincitore nella puntata precedente, affiancato dagli sfidanti Luigi e Arianna. Proprio quest’ultima ha dominato le prime manche, accumulando un montepremi consistente grazie a risposte rapide e precise nei round iniziali.

Accanto a Scotti, come di consueto, Samira Lui ha animato la scena con leggerezza. Il momento più commentato della puntata è arrivato durante il “Round Jackpot”, quando una battuta legata alla scaramanzia ha provocato la reazione del conduttore. Dopo che la frase del tabellone richiamava il tema della superstizione, un riferimento al “buon gioco” ha spinto Scotti a dichiarare ironicamente: “Stasera non gioco”, ribadendo la propria nota scaramanzia.

Il siparietto, pur scherzoso, ha acceso l’attenzione sui social, dove diversi utenti hanno commentato l’episodio. Tuttavia, la tensione è rientrata immediatamente, confermando il clima disteso che caratterizza il programma.

La gara e il finale con La Ruota delle Meraviglie

Nel corso della partita gli equilibri sono cambiati più volte. Dopo un avvio in salita, il campione è riuscito a recuperare terreno nelle manche centrali, fino a confermarsi vincitore nell’Ultimo Round con un bottino superiore ai dodicimila euro. Un risultato che consolida la sua permanenza nel gioco.

Il gran finale, come da tradizione, ha visto il concorrente impegnato ne “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di aggiudicarsi premi aggiuntivi, tra cui un’automobile elettrica. Nonostante l’emozione, il campione non è riuscito a completare tutte le frasi richieste, portando comunque a casa un premio extra contenuto in una delle buste finali.

In contrasto con l’attenzione mediatica concentrata sul Festival, il quiz continua quindi a rappresentare un’alternativa per chi preferisce un intrattenimento diverso dalla musica. Analisti del settore sottolineano come la fascia oraria e la formula consolidata abbiano favorito la tenuta del programma, anche in una settimana tradizionalmente dominata dall’evento sanremese.

Resta ora da capire se la curva degli ascolti manterrà la stessa stabilità anche nei prossimi appuntamenti, quando l’effetto novità della controprogrammazione sarà superato. I dati delle prossime serate chiariranno se la strategia adottata da Mediaset potrà essere confermata anche in futuro.