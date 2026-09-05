Oasis, Liam e Noel Gallagher saltano la conferenza stampa a Venezia

Approfondimento

MondoSanità è una testata editoriale indipendente del network VectorNews.

Liam e Noel Gallagher sono arrivati al Lido di Venezia per la presentazione di Oasis: Don’t Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion della band, ma hanno scelto di non partecipare alla conferenza stampa prevista per oggi.

È uno degli appuntamenti più attesi della giornata alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il documentario racconta il ritorno insieme degli Oasis e il tour Live ’25.

Liam e Noel Gallagher assenti alla conferenza stampa

I due fratelli Gallagher sono comparsi a Venezia e hanno partecipato agli appuntamenti fotografici legati alla presentazione del film. Successivamente, però, Liam e Noel non si sono presentati alla conferenza stampa dedicata al documentario.

L’assenza ha attirato immediatamente l’attenzione della stampa e dei fan, anche perché l’evento era stato programmato proprio per permettere ai giornalisti di approfondire il progetto e la reunion della storica band britannica.

Non è stata indicata, nelle fonti consultate, una motivazione ufficiale specifica per la decisione dei due musicisti di non prendere parte all’incontro con la stampa.

Il documentario racconta la reunion degli Oasis

Oasis: Don’t Look Back in Anger ripercorre la reunion degli Oasis e il tour Oasis Live ’25, uno dei ritorni musicali più attesi degli ultimi anni.

Il film, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, contiene immagini delle prove, dei concerti e momenti dietro le quinte della reunion. Tra gli elementi più attesi ci sono anche le interviste congiunte ai fratelli Gallagher, realizzate dopo molti anni di distanza.

Il progetto affronta anche il rapporto personale tra Liam e Noel e il percorso che ha portato i due fratelli a tornare sullo stesso palco dopo la lunga separazione degli Oasis.

La première a Venezia

La première veneziana rappresenta uno dei momenti centrali della giornata al Lido. Il documentario viene presentato fuori concorso, all’interno della sezione Venice Open della Mostra del Cinema di Venezia.

L’arrivo degli Oasis ha attirato grande attenzione anche tra fotografi e pubblico. Secondo le cronache della giornata, i fratelli Gallagher sono stati tra i protagonisti più attesi della manifestazione.

Un ritorno che continua a far parlare

La reunion degli Oasis ha riacceso l’interesse internazionale nei confronti della band, dopo anni caratterizzati dalla separazione dei due fratelli e dalle loro carriere individuali.

Il documentario punta proprio a raccontare il lato più personale del ritorno degli Oasis, mostrando il percorso che ha accompagnato la reunion e il successivo tour.

L’assenza di Liam e Noel alla conferenza stampa aggiunge così un nuovo elemento di curiosità alla giornata veneziana, mentre l’attenzione resta concentrata sulla première di Don’t Look Back in Anger.

Oasis a Venezia: cosa sappiamo

Evento: première di Oasis: Don’t Look Back in Anger

première di Oasis: Don’t Look Back in Anger Luogo: Mostra del Cinema di Venezia

Mostra del Cinema di Venezia Protagonisti: Liam Gallagher e Noel Gallagher

Liam Gallagher e Noel Gallagher Regia: Dylan Southern e Will Lovelace

Dylan Southern e Will Lovelace Tema: la reunion e il tour Oasis Live ’25

la reunion e il tour Oasis Live ’25 Situazione di oggi: i fratelli Gallagher sono arrivati al Lido ma hanno saltato la conferenza stampa.

Articolo aggiornato al 5 settembre 2026.