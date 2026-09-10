l’ultimo saluto a Lorena Isceri nel servizio RaiPlay del 10 settembre 2026

Approfondimento

MondoSanità è una testata editoriale indipendente del network VectorNews.

Centinaia di persone hanno partecipato a Squinzano ai funerali di Lorena Isceri, uccisa dall’ex fidanzato. Il dolore della famiglia e della comunità è al centro del servizio di 1mattina News pubblicato su RaiPlay con la data del 10 settembre 2026.

Il filmato, della durata di circa un minuto e appartenente alla stagione 2026/27 del programma, racconta la partecipazione collettiva all’ultimo saluto. Accanto alla cronaca della cerimonia, trova spazio la riflessione proposta dal parroco durante l’omelia: amore, possesso e controllo non possono essere confusi.

I funerali e la partecipazione della comunità

A Squinzano la morte di Lorena ha raccolto intorno alla sua famiglia centinaia di persone. Il servizio descrive una cerimonia segnata dalla commozione e dal dolore, con una presenza numerosa della comunità.

Il racconto televisivo non si limita alle immagini del funerale. L’omelia diventa anche un momento per affrontare il significato delle relazioni e per tracciare una distinzione netta tra un legame affettivo e le dinamiche fondate sul dominio dell’altra persona.

Il tema centrale è la differenza tra amore, possesso e controllo. Una distinzione richiamata nel corso dell’ultimo saluto e strettamente legata alle circostanze della morte di Lorena, indicata nel servizio come vittima dell’ex fidanzato.

Gli accertamenti sull’aggressione

Sul piano investigativo, le informazioni disponibili richiedono cautela. Secondo la presentazione del contenuto RaiPlay, gli investigatori stanno valutando l’ipotesi che l’ex compagno abbia pianificato l’aggressione.

Si tratta dunque di un’ipotesi al vaglio e non di una circostanza presentata come definitivamente accertata. Il servizio affianca questo elemento dell’indagine al racconto dei funerali, mantenendo distinti il momento del lutto e il lavoro degli inquirenti.

Nel materiale disponibile non sono riportati ulteriori dettagli sugli elementi esaminati dagli investigatori o sulle ragioni alla base dell’ipotesi di una pianificazione. Non vengono quindi indicate conclusioni definitive su questo punto.

Il servizio di 1mattina News disponibile su RaiPlay

Il video intitolato “L’ultimo saluto a Lorena Isceri” è inserito nella stagione 2026/27 di 1mattina News. La pagina RaiPlay lo identifica con la data del 10 settembre 2026 e segnala una durata di un minuto.

Il contenuto può essere visto sulla pagina dedicata di RaiPlay. Un altro breve filmato del programma, datato 9 settembre 2026, è dedicato allo stesso ultimo saluto a Squinzano.

La copertura Rai ha seguito la vicenda anche attraverso altri programmi e contributi. Tra i contenuti indicati sulla piattaforma figurano un servizio di 1mattina News dell’8 settembre e un intervento di Vita in diretta dedicato al dolore del padre di Lorena. Il filmato del 10 settembre resta però concentrato sulla cerimonia, sulla partecipazione popolare e sulle parole pronunciate durante l’omelia.

Un ultimo saluto segnato dal dolore

Nel breve spazio del servizio, il centro della notizia rimane la risposta della comunità di Squinzano. Centinaia di persone si sono riunite attorno alla famiglia per salutare Lorena, mentre le indagini proseguono e viene valutata l’ipotesi di un’aggressione pianificata.

Le parole sull’amore e sul controllo danno alla cerimonia un significato che va oltre la cronaca del funerale. Il messaggio emerso dall’omelia respinge l’equivalenza tra sentimento e possesso, accompagnando il ricordo di Lorena nel giorno dell’ultimo saluto.