Olevano sul Tusciano piange Eugenio Gagliardino: addio all’ex vicesindaco e funzionario di banca scomparso a 50 anni

La comunità di Olevano sul Tusciano è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Eugenio Gagliardino, stimato ex vicesindaco e figura centrale della politica locale salernitana, deceduto prematuramente all’età di 50 anni. La notizia del decesso del noto esponente politico e stimato professionista ha gettato nello sconforto l’intero comprensorio dei Picentini. Gagliardino lascia la moglie Maria Strollo e le due figlie, Valentina e Serena .

Una vita tra l’impegno politico e il settore bancario

Oltre al suo costante impegno per la cosa pubblica, il “dottor” Gagliardino era molto conosciuto e stimato anche per il suo percorso professionale. Lavorava infatti come stimato funzionario presso l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, un ruolo che lo portava quotidianamente a contatto con tantissimi cittadini, che ne apprezzavano la serietà, la competenza e la naturale predisposizione all’ascolto.

Il suo nome ha attraversato oltre un decennio di storia amministrativa di Olevano sul Tusciano. Nel 2013 ha ricoperto la carica di vicesindaco, distinguendosi per una forte sensibilità verso le tematiche della legalità e della scuola. Nello stesso anno si era candidato alla guida del paese con la lista “Partecipazione Civica”. Il suo amore per il territorio lo ha spinto a scendere nuovamente in campo esattamente dieci anni dopo: nel 2023 è stato lo sfidante alla carica di primo cittadino con la civica “Per Olevano”, continuando poi a far sentire la sua voce autorevole dai banchi del consiglio comunale.

«Volevo dare il massimo per il mio paese»

Chi lo ha sostenuto ricorda ancora la profonda motivazione che lo aveva spinto a ricandidarsi, riassunta in una dichiarazione che oggi suona come un testamento spirituale e politico:

«Ad un certo punto della mia vita ho pensato di non aver dato abbastanza, di non aver fatto il massimo per il mio paese».

Il suo programma si era concentrato su punti cruciali per lo sviluppo locale: la creazione di opportunità occupazionali per i giovani per contrastare lo spopolamento, la riqualificazione ambientale della valle del Tusciano e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio attraverso l’istituzione di un marchio di qualità comunale.

L’ultimo saluto e i funerali

Il dolore unisce in queste ore non solo la famiglia stretta, ma anche la madre Anna Palmieri, la sorella Paola, il fratello Demetrio e i parenti tutti.

La camera ardente è stata allestita presso la sala S. Michele della Casa Funeraria Petrizzo “Il Regno degli Angeli”, sita in via Mensa 44 a Monticelli di Olevano sul Tusciano. Sarà possibile porgere un ultimo saluto al feretro rispettando gli orari di apertura della struttura.

Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 10:30, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie a Monticelli. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per la tumulazione nel cimitero civico. La famiglia ha espressamente richiesto di dispensare dalle visite dopo il rito funebre.