Alessandro Di Battista Dimesso dal Gemelli: «Sto Molto Meglio, Finalmente a Casa»

Approfondimento

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Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma. L’ex deputato e attivista politico ha lasciato l’ospedale della Capitale dopo una complessa vicenda medica iniziata alla fine di agosto, culminata con un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Ad annunciare il rientro a casa è stato lo stesso Di Battista attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

Il malore a Cuba e il delicato rientro in Italia

La crisi sanitaria è iniziata mentre Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Colpito da un improvviso malore, l’ex parlamentare è stato ricoverato e sottoposto a un’operazione d’urgenza sull’isola.

Il rientro in Italia ha richiesto giorni di pianificazione a causa della delicatezza del quadro clinico:

4 settembre : Un primo tentativo di trasferimento in aeroambulanza viene annullato per motivi precauzionali.

: Un primo tentativo di trasferimento in aeroambulanza viene annullato per motivi precauzionali. 12 settembre: Di Battista atterra finalmente a Ciampino e viene trasferito immediatamente al reparto di neurochirurgia del Gemelli per esami e cure specialistiche.

Il messaggio di ringraziamento e la riabilitazione

Dopo sei giorni di degenza a Roma, l’evoluzione positiva dei parametri medici ha permesso le dimissioni. Di Battista ha voluto rassicurare i suoi sostenitori condividendo una foto su Instagram insieme a un amico, mostrando i capelli rasati (segno del recente intervento) e un sorriso disteso.

Nel suo messaggio, l’esponente politico ha espresso profonda gratitudine verso il personale sanitario del Gemelli per le cure ricevute e ha ringraziato la comunità per l’affetto dimostrato. Il percorso di guarigione, tuttavia, non è ancora concluso: nelle prossime settimane Di Battista dovrà seguire un programma di riabilitazione mirata per ottenere un recupero completo. La notizia ha suscitato grande sollievo nel mondo politico e tra i sostenitori dell’associazione culturale Schierarsi, da lui fondata.