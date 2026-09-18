Jasmine Di Chiara è una ragazza di 24 anni, nata a Montepulciano scomparsa il 18 settembre 2026

Approfondimento

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Jasmine Di Chiara è una ragazza di 24 anni, nata a Montepulciano e residente a Foiano della Chiana, tristemente scomparsa il 18 settembre 2026

La notizia della scomparsa di Jasmine Di Chiara, 24 anni, ha lasciato un grande dolore a Foiano della Chiana e tra le persone che la conoscevano. Jasmine era nata a Montepulciano e viveva a Foiano della Chiana.

A ricordarla in queste ore è anche la sua scuola, l’ISIS Giovanni da Castiglione, dove la giovane frequentava il Liceo delle Scienze Umane.

Il messaggio pubblicato dall’istituto racconta il dolore di un’intera comunità scolastica che si trova a fare i conti con una perdita difficile da accettare. Nel ricordo della scuola, Jasmine viene descritta come una ragazza solare, entusiasta e determinata.

Il ricordo del Giovanni da Castiglione

La scuola ha voluto dedicare a Jasmine un pensiero nel momento del dolore, stringendosi idealmente alla sua famiglia e a tutte le persone che le sono state vicine.

Sono poche parole, ma restituiscono il ricordo di una studentessa che aveva saputo farsi conoscere e apprezzare nel quotidiano, tra i banchi di scuola e nelle relazioni con compagni e insegnanti.

Il Giovanni da Castiglione ha scelto di ricordare soprattutto la persona, il suo carattere e quella vitalità che, secondo il messaggio dell’istituto, la contraddistingueva.

Una notizia che ha colpito la comunità

La morte di una giovane ragazza lascia inevitabilmente un senso di smarrimento. A Foiano della Chiana, dove Jasmine viveva, e nell’ambiente scolastico che aveva frequentato, il dolore si unisce al ricordo di una ragazza ancora molto giovane.

Per il momento, le informazioni pubbliche diffuse dalla scuola non riportano dettagli sulle circostanze della morte. È quindi importante non alimentare ricostruzioni o indiscrezioni che non siano state confermate da fonti attendibili.

Resta il ricordo di Jasmine, una giovane di 24 anni che la sua scuola ha voluto salutare attraverso parole semplici ma significative: solare, entusiasta e determinata.

In queste ore il pensiero della comunità va soprattutto alla sua famiglia e alle persone che le hanno voluto bene.