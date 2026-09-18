Sara Parolini, il ricordo di chi l’ha conosciuta: «Una dottoressa speciale, una forza incredibile»

Approfondimento

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Non sono soltanto i 38 anni a raccontare quanto sia difficile da accettare la morte di Sara Parolini. In queste ore, a Capo di Ponte e nella Valle Camonica, il ricordo della giovane medico di medicina generale passa soprattutto attraverso le persone che l’hanno incontrata, conosciuta e avuta accanto nel corso della sua vita.

Sara è morta dopo una grave malattia. Lascia il marito Ivan e i figli Ettore e Sole. La notizia ha rapidamente attraversato la comunità bresciana, suscitando numerosi messaggi di cordoglio.

Ma tra i tanti pensieri rivolti alla famiglia c’è un elemento che ritorna più volte: il modo in cui Sara sapeva stare accanto agli altri.

«Una dottoressa speciale»

Uno dei ricordi più significativi arriva dall’amica Loretta, che ha descritto Sara come una presenza capace di lasciare un segno nella vita delle persone che incontrava.

Nel messaggio dedicato alla dottoressa compaiono parole che raccontano soprattutto il suo lato umano: una persona ricordata come una «dottoressa speciale», con una grande forza e un’umanità particolare.

È un ricordo che assume un significato ancora più forte pensando al suo lavoro.

Sara aveva infatti scelto la medicina e aveva lavorato come medico di medicina generale nell’assistenza primaria, tra la Valle Camonica e Brescia, nell’area che comprendeva anche Collebeato.

Per i suoi pazienti non era quindi soltanto il nome di una professionista da incontrare durante una visita. Nel tempo aveva costruito rapporti personali che oggi emergono proprio nei messaggi pubblicati dopo la sua scomparsa.

Una vita tra medicina e famiglia

Accanto al lavoro c’era la sua famiglia.

Sara era mamma di due figli, Ettore e Sole, e moglie di Ivan. È anche per questo che la sua morte ha colpito in modo così profondo una comunità che conosceva la dottoressa non soltanto attraverso la sua professione.

La famiglia ha annunciato la sua scomparsa dopo una malattia che aveva affrontato nel tempo. Nel necrologio è stato rivolto anche un pensiero al padre Riccardo, morto nell’agosto del 2025.

Il suo nome è così tornato a essere pronunciato non soltanto negli ambulatori e tra i pazienti, ma nelle case, nelle amicizie e nei luoghi della comunità che l’aveva conosciuta.

La camera ardente nella casa natale

La salma di Sara Parolini è stata composta nella casa natale di Capo di Ponte, dove è stata allestita la camera ardente.

È qui che familiari, amici, conoscenti e persone che avevano avuto modo di incontrarla possono fermarsi per un ultimo saluto.

Anche la società sportiva Voluntas Brescia ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e ha comunicato l’annullamento delle gare previste nel fine settimana come segno di partecipazione al lutto.

Sono piccoli gesti che restituiscono la dimensione del cordoglio attorno alla famiglia Parolini.

Domenica l’ultimo saluto a Capo di Ponte

I funerali di Sara saranno celebrati domenica 20 settembre alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Capo di Ponte.

Sarà il momento in cui la comunità si ritroverà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Rimarrà il ricordo di una donna che aveva scelto di dedicarsi alla cura degli altri e che, attraverso il suo lavoro, aveva costruito un rapporto speciale con molte persone.

Forse è proprio nelle parole di chi l’ha conosciuta che oggi si trova il ritratto più autentico di Sara Parolini: non soltanto quello di una giovane medico morta troppo presto, ma quello di una persona che ha lasciato qualcosa di sé negli altri.