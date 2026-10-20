Chi era Sandra Carozzi: età e causa della morte

Approfondimento

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Sandra Carozzi aveva 63 anni e stava affrontando da sola un giro del mondo in Vespa quando è morta durante una tappa in Cina. Quel viaggio aveva per lei un significato particolare: portare avanti il sogno condiviso con il marito Mario Pecorari, scomparso nel 2024.

L’incidente in Cina

In base alle informazioni disponibili, Sandra sarebbe rimasta coinvolta in uno scontro con una bicicletta mentre percorreva una tappa del suo itinerario cinese. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente né sulla causa clinica del decesso.

La notizia ha colpito la comunità dei vespisti, che aveva seguito la sua avventura e conosceva la storia dei viaggi compiuti insieme a Mario.

Chi era Sandra Carozzi

Con il marito, Sandra aveva percorso oltre 365.000 chilometri in sella a una Vespa PX chiamata “Crodi”. Quel mezzo, legato ai viaggi della coppia, è oggi custodito ed esposto al Museo Piaggio di Pontedera.

Dopo la morte di Mario, Sandra aveva proseguito da sola con il giro del mondo in Vespa. Era un modo per continuare un’avventura nata insieme e per onorare la sua memoria.

Pochi mesi prima della tragedia era tornata temporaneamente in Italia. A Roma aveva partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni della Vespa; in seguito aveva visitato il Museo Piaggio, dove si trova “Crodi”. Poi aveva ripreso il viaggio, interrotto in Cina.

La mobilitazione dei vespisti

Gli amici e la comunità vespista si stanno mobilitando per sostenere i familiari e rendere possibile il rientro in Italia della Vespa con cui Sandra stava viaggiando.

Tra i messaggi di cordoglio c’è anche quello della presidente del Vespa Club Pontedera, che ha ricordato Sandra e Mario immaginandoli di nuovo insieme, a “sfrecciare insieme oltre le nuvole”.