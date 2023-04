3 idee regalo perfette per sorprendere un amico

Tra amici, spesso, non occorre attendere una ricorrenza specifica per donarsi un regalo in segno di affetto e riconoscenza. Del resto, si sa, un pensierino è sempre gradito da chi lo riceve, ma lo è ancor di più se fatto di sorpresa e fuggendo qualsiasi convenzione sociale e formalità.



In queste occasioni può essere una buona idea, senza dubbio, pensare a qualcosa di unico come tazze con foto, t-shirt personalizzate o un libro che vi ricordi l’amico che volete omaggiare. In ogni caso non è necessario spendere un capitale, e questo vale, certamente, anche per i piccoli amici a 4 zampe. Vediamo, quindi, quali sono 3 idee regalo perfette e low budget per lasciare senza parole un amico o un’amica in qualsiasi occasione.

Gadget personalizzati

Potrà sembrare una banalità, ma i gadget personalizzati consentono di dimostrare ad un amico che teniamo moltissimo alla sua amicizia. Un’idea potrebbe essere quella di acquistare una tazza con la stampa di una foto che vi ritrae insieme. In alternativa è possibile anche realizzare un disegno, in modo che risulterà ancora più apprezzato il vostro guizzo creativo. Allo stesso modo anche t-shirt e felpe con stampe personalizzate possono fare al caso vostro, specialmente se queste raffigurano la band o l’icona preferita del vostro amico.



Libri e romanzi

Qualora il vostro amico sia appassionato di lettura, un libro può sicuramente essere un’ottima idea per un pensierino. Se, invece, non è particolarmente incline alla lettura potrebbe essere ugualmente una buona idea per aprirlo alla buona abitudine di leggere e immergersi in una storia coinvolgente. Meglio ancora se il libro ha un titolo che ricordi la persona a cui intendete donarlo o se semplicemente vi fa pensare a lui per qualche motivo. Spesso si usa dire “basta il pensiero”, e in alcuni casi è un concetto straordinariamente vero.



Gioielli e bigiotteria

Che sia un anello, un paio di orecchini o una collana, i gioielli non vengono mai disprezzati. Anche in questo caso, non è necessario spendere troppi soldi, dal momento che alcuni oggetti graziosi in acciaio o in argento possono arrivare a costare anche 10€-15€. Se avete intenzione di alleggerire ulteriormente il vostro budget, potreste orientarvi anche su qualche articolo di bigiotteria che spesso risulta essere comunque molto elegante. Vale sempre la regola suprema: cercate di acquistare un regalo che sia “pensato”, e che possa identificare in qualche modo la persona che lo riceve.