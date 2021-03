41enne in fuga a piedi, arrestato. Ecco perchè

Un 41enne di origine marocchino è scappato ieri a piedi mentre era in strada. Il motivo? Lo hanno scoperto i carabinieri dopo averlo preso insospettiti dalla sua corsa. Apparentemente senza motivo.

41enne a piedi di corsa. Il motivo

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Hassan Smaihry, 41enne di origini marocchine già noto alle forze dell’ordine. Era in Via Antonio Pietro Lettieri ne napoletano. Quando ha notato la pattuglia ha tentato la fuga a piedi. Sperava forse di poter passare inosservato. O forse era semplicemente scappato per timore di una perquisizione. Che, di fatto, è avvenuta a causa del suo atteggiamento impaurito

Il sospetto e la scoperta

Insospettiti dalla sua reazione improvvisa, i militari lo hanno hanno raggiunto e bloccato. Nelle sue tasche rivenuti 10 grammi di marijuana suddivisi in 6 dosi, uno “spinello” e 73 euro in contante, ritenuto provento illecito. In manette, è finito ai domiciliari in attesa di giudizio.