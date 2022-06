Ciccio Graziani, chi è? Ex moglie, età, incidente

Chi è Ciccio Graziani

Ciccio Graziani, noto all’anagrafe come Francesco Graziani, e un ex calciatore campione del mondo con la nazionale del 1982. È nato il 16 dicembre del 1952 a Subiaco, vicino Roma, ed è del segno del Sagittario.

Ha un figlio di nome Gabriele, anche lui ex calciatore, anche lui attaccante come il padre, ad oggi dirigente sportivo

E figlio di una casalinga e di un muratore e ha iniziato la sua carriera nella Vis Subiaco per poi passare alla Berrettini quadraro a Roma.

Carriera

A partire dagli anni 70 Ciccio Graziani inizia la sua carriera nel mondo del calcio dalla squadra dell’Arezzo. Qualche anno più tardi passa al Torino, in quella che è stata l’epoca d’oro dei granata, con il Toro con cui è rimasto per ben 8 anni ha vinto uno scudetto e segnato 97 reti.

Agli inizi degli anni 80 va a giocare alla Fiorentina per poi passare alla Roma di Nils liedholm, con cui vince due Coppe Italia. La sua carriera si conclude all’Udinese.

Al termine della sua carriera calcistica è stato sia dirigente che allenatore, guidando La Fiorentina, l’Ascoli e la Regina. L’Avellino, il Catania e, dal 2004 al 2006, guida il Cervia, protagonista di un reality show dal titolo Campioni, il sogno.

Non solo calcio

Oltre ad essere un ex calciatore e dirigente, Ciccio Graziani ha avuto anche alcune esperienze televisive nel 1984, ad esempio, insieme ad altri personaggi del mondo del calcio ha preso parte al film l’allenatore nel pallone con Lino Banfi. Nel 2008 ha partecipato anche al seguito dell’allenatore nel pallone e ha preso parte anche alla serie tv I Cesaroni con Claudio Amendola.

È stato allenatore del Cervia all’interno di un reality show, ha partecipato al reality Circus e a Distruction con Teo Mammucari, Primo e ultimo insieme a Melissa Satta.

Oltre al mondo dello spettacolo, Ciccio Graziani, ha avuto anche un’esperienza politica nel 1994 quando si è candidato al Senato ad Arezzo in seno al partito di centrodestra. Non ha ottenuto un grandissimo risultato ricevendo solo il 17,4% dei voti.

Negli scorsi giorni si è tenuta la Ciccio Graziani Football Academy Summer Camp. Quattro giorni dedicati esclusivamente al calcio, a cui hanno preso parte circa 100 ragazzi dai sei ai 16 anni. Lo scopo del campus è stato quello di voler trasmettere i valori di uno sport bello e pulito, mettendo in luce il fair play e la collaborazione tra i compagni di squadra.

La prima tappa delle tre si è tenuta a Biella città che ha dato la nascita alla fila Museum, organizzatrice dell’evento, di cui Ciccio Graziani è ambasciatore.

La famiglia

Ciccio Graziani è sposato con Susanna Governini da oramai più di cinquant’anni ha due figli Valentina e Gabriele di cui vi abbiamo già parlato nelle righe precedenti. Lo scorso anno Ciccio Graziani è stato protagonista di un brutto incidente, come ha raccontato lui stesso alla stampa, l’ex giocatore è salito su una scala di 6/7 m per chiudere un buco sul muro, la scala è scivolata è lui è caduto finendo in ospedale con 11 costole fratturate e sei vertebre rotte. Dopo l’incidente e stato ricoverato anche in rianimazione ma solo a scopo precauzionale.