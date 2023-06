5 Cose cruciali da sapere quando si fa trading di petrolio

Il petrolio greggio è una delle industrie più redditizie al mondo. Le persone riconoscono il petrolio come il bene più prezioso del mondo e una necessità in vari settori. Oltre a vendere petrolio come merce, puoi scambiarlo da solo o con più valute. Tuttavia, prima di acquistare e vendere petrolio, ci sono cose cruciali che devi sapere. Sperimenta la potenza del trading automatizzato con www.granimator-it.com, la piattaforma leader che massimizza il tuo potenziale di profitto nel mondo delle criptovalute.

Perché il petrolio è considerato la merce più preziosa?

Il petrolio greggio è il bene più prezioso del mondo, principalmente perché crea combustibili liquidi che le persone usano in vari modi di trasporto, tra cui terra, acqua e aria. Viene anche impiegato nella produzione di lubrificanti, paraffina, asfalto, mazout e altri prodotti, rendendolo un componente vitale nella manutenzione dei macchinari, nella costruzione di strade, nella generazione di energia termica e nella creazione di elettricità. Inoltre, le persone usano l’olio per creare una varietà di materiali sintetici.

Tuttavia, ottenere energia è l’applicazione più efficace del petrolio. Attualmente fornisce quasi un terzo dell’energia mondiale! Non sorprende che sia la merce più scambiata al mondo perché offre un’eccellente liquidità del mercato.

Perché i prezzi del petrolio fluttuano?

L’offerta e la domanda di petrolio greggio sono i due elementi principali che influenzano maggiormente il prezzo. Il classico principio di mercato è che i livelli di inventario aumentano o diminuiscono a seconda del divario tra domanda e offerta. Tuttavia, il costo può aumentare se c’è una carenza.

Il mercato petrolifero è altamente equilibrato e le eccedenze e le carenze in genere rappresentano solo una porzione minore (fino all’1-2%) dell’offerta. Anche la domanda non è sensibile al prezzo. Di solito riempiamo l’auto indipendentemente dal costo alla stazione di servizio. Pertanto, le variazioni dell’offerta causano oscillazioni dei prezzi a breve termine. Poiché ci vuole un po ‘di tempo per passare dall’esplorazione allo scavo del primo pozzo alla produzione continua, la produzione potrebbe non adattarsi costantemente rapidamente alle richieste del mercato.

Tuttavia, il prezzo può reagire in modo sostanziale se, per qualsiasi motivo, solo una parte della produzione viene interrotta (ad esempio, a causa di scioperi dei dipendenti o sconvolgimenti politici). Una quantità significativa di produzione di petrolio si verifica in aree con una debole stabilità geopolitica non è priva di significato.

A quali storie di notizie dovresti prestare attenzione

Si prega di prendere in considerazione diversi rapporti vitali per quanto riguarda l’industria petrolifera. I media li rilasciano in tempi diversi e a intervalli multipli. L’influenza più significativa sulle attuali fluttuazioni dei prezzi proviene da quelli che i media spesso annunciano.

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti pubblica un rapporto settimanale sulle scorte di petrolio greggio (spesso ogni mercoledì alle 16:30 BST) (DoE).

Mostra le variazioni delle riserve petrolifere statunitensi; – Variazioni a Cushing, il luogo di fatturazione per il petrolio greggio WTI; – Variazioni delle scorte di altri prodotti petroliferi; – Una stima della produzione statunitense; – Domanda implicita di petrolio e altri prodotti.

L’OPEC, l’AIE, l’EIA e i partecipanti al mercato privato come Bloomberg, che pubblica previsioni di produzione per i produttori più importanti all’inizio di ogni mese, sono le fonti primarie dei rapporti di bilancio. Questi rapporti, pubblicati mensilmente, trimestralmente o annualmente, dimostrano come l’offerta e la domanda si sono evolute. Forniscono anche previsioni per i prossimi tempi.

Perché i trader preferiscono il petrolio?

La merce globale più significativa, il petrolio, viene spesso utilizzata per valutare lo stato dell’economia. Inoltre, a causa dell’importanza di questo mercato, il trading è facile e continuo; le transazioni possono essere completate dal lunedì al venerdì praticamente continuamente, il che è significativo quando si considerano i costi di transazione. Come gli indici azionari, il prezzo del petrolio può essere un buon indicatore dello stato dell’economia. L’offerta e la domanda di petrolio attuali, tuttavia, sono più cruciali. E questo implica che alcuni trader selezionano il mercato petrolifero rispetto al mercato azionario perché riflette la situazione attuale in modo più accurato.