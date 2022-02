5 emozioni negative che fanno ammalare

La medicina da anni riconosce lo stretto rapporto fra psiche e corpo umano, tanto da porre l’attenzione sulle emozioni negative che possono trasormarsi in vere e proprie malattie.

Questo non significa che si debba cercare di non provare emozioni, o di negare i proprio sentimenti negativi. Le emozioni sono reazoni istintive con cui accogliamo gli eventi esterni; non bisogna rifiutarle, al massimo riuscire a governarle.

Ma vediamo prima di tutto di capire cosa sono le emozioni.

Emozione definizione

Quando si parla di emozione significato da dare in parole semplici è: insieme di reazioni fisiche in risposta a una serie di stimoli, messe in atto per adattarsi a un cambiamento. Per emozione etimologia originaria si ritrova nel termine latino emotio, che vuol dire movimento, ma anche impulso. Così si comprende perché sono così difficili da controllare: partono in maniera improvvia e spesso inconscia.

Spesso usiamo emozione sinonimo di sentimento, ma non sono esattamente la stessa cosa. La differenza tra emozioni e sentimenti è questa: le emozioni positive o negative rispondono agli eventi esterni; i sentimenti sono invece comportamenti subconsci appresi nel corso della vita “rivegliati” da ciò che accade.

Al fine di capire davvero quali sono le principali emozioni elenco ufficiale risale al 1972, secondo la visione dello psicologo Paul Ekman:

gioia

rabbia

paura

disgusto

sorpresa

tristezza

Una lista che risponde anche alla domanda quante sono le emozioni; secondo il noto medico statunitense, a questi 6 tipi di emozioni fanno capo tutte le altre sfumature emotive.

Emozioni negative per il corpo

Nello studio delle emozioni psicologia e psiccologi sono in prima linea, ma sempre a braccetto con gli altri medici; perché emozioni e sentimenti possono influire parecchio sulla salute del corpo. In positivo e, purtroppo, anche in negativo.

Ecco un elenco emozioni che dobbiamo imparare a gestire al meglio, se non vogliamo avere gravi ripercussioni

Primo fra le emozioni negative: lo stress