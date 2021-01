5 frutti contro il raffreddore e influenza

Ormai sembra che esista solo il Coronavirus ma di fatto raffreddore e influenza comune non sono scomparsi. Purtroppo sono presenti e tra i vari modi per innalzare le difese immunitarie e difendersi dai virus di stagione il più semplice è senza dubbio quello di fare un carico naturale di vitamine, in particolare quelle presenti in questi 5 frutti anti-influenza.

Mele

Una mela al giorno leva il medico di torno, anche perché son ricche di flavonoidi e 100 grammi di mele equivalgono in potere antiossidante a circa 1.500mg di vitamina C.

Papaya

Una papaya rappresenta più o meno il 250% della razione giornaliera consigliata di vitamina C, e poi è ricca di betacarotene e vitamina E, un naturale antinfiammatorio

Mirtilli rossi

Ok, non sono un tipico frutto invernale, però contengono antiossidanti in quantità superiore alla media (per esempio 5 volte più dei broccoli) e sono un probiotico naturale che protegge l’intestino.

Pompelmo

Agrumi = Vitamina C, e il pompelmo non sfugge certo alla regola. In più ci sono i limonoidi – che contrastano il colesterolo – e il licopene che riduce il rischio di malattie tumorali.

Banana

La banana è una delle migliori fonti alimentari di vitamina B6, e poi sono ricche di magnesio e potassio, aiutando così a combattere stress, insonnia e affaticamento.

