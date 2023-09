5 operai uccisi da un treno, chi erano: Kevin, Saverio, Michael e due Giuseppe

Cinque operai sono stati uccisi da un treno per un errore di comunicazione, stavano lavorando sui binari. Tutto è accaduto nel torinese con un regionale che ha travolto degli operai che stavano lavorando. I carabinieri hanno parlato di un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte all’altezza della stazione di Brandizzo. Il treno viaggiava attorno ai 160 chilometri orari. La ditta stava eseguendo dei lavori per sostituire dei metri di binari nei pressi della stazione. Il treno era un convoglio tecnico che stava trasportando vagoni da Alessandria a Torino sulla linea Torino Milano.

Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa è accaduto, si parla al momento di un tragico errore di comunicazione. Le autorità, da Mattarella alla Meloni a Salvini, hanno espresso il loro immenso cordoglio nei confronti delle famiglie delle persone che in questa tragedia hanno perso la vita mentre lavoravano.

Chi era Michael Zanera?

Michael Zanera è uno degli operai che ha perso la vita nell’incidente nel torinese. Originario di Vercelli aveva appena 34 anni e ha lasciato tutti senza parole il suo ultimo post sui social network: “Mentre saldo la rotaia è uscito un crocifisso, Dio mi vuol dire qualcosa. Lo richiamo tutti i giorni perché questo non è un bel periodo per me“. Sono parole che davvero fanno venire i brividi e che ci raccontano un momento molto delicato per il ragazzo.

Chi erano gli altri quattro operai?

Sono altri quattro gli operai che hanno perso la vita. Tra loro c’è Giuseppe Sorvillo di 43 anni proprio di Brandizzo la stazione dove sono stati trovati i corpi. Anche Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, come Michael Zanera era di Vercelli. Così come era di Vercelli anche il più giovane del gruppo cioè Kevin Laganà di 22 anni. Infine tra gli altri c’era anche il 49enne di Chivasso Giuseppe Aversa. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie per un episodio assurdo.