6 statistiche sugli smartphone che confermano la centralità di questo dispositivo

Che lo smartphone sia sempre più centrale nelle nostre quotidianità è ben noto. Se tuttavia qualcuno avesse ancora qualche dubbio, di seguito abbiamo voluto condividere 6 statistiche che ribadiscono quanto il dispositivo sia sempre più prioritario nelle nostre giornate.

Il 70% del traffico web avviene su dispositivo mobile

Il traffico web è sempre più dirottato su smartphone e tablet. Circa 3 consumatori su 5 controllano la loro posta elettronica sul loro cellulare e il 96% degli utenti attivi di Facebook accede al social network tramite un dispositivo mobile. L’85% del tempo che gli utenti passano su Twitter è su un dispositivo mobile.

Ancora, il 57% degli utenti dice che non raccomanderebbe un’azienda con un sito mobile mal progettato. Complessivamente, le statistiche di utilizzo dei dispositivi mobili implicano che è forse tempo di dire addio ai desktop: quando si tratta di giocare su un casinò online o di consultare un sito informativo, poco cambia. Gli smartphone stanno dominando sui buoni vecchi computer desktop.

L’85% delle pagine nei risultati di ricerca mobile sono mobile-friendly

L’80% degli utenti di smartphone sono più propensi ad acquistare da aziende con siti mobili o app che li aiutino a rispondere facilmente alle loro domande. Più del 50% dei video vengono guardati su mobile e più del 51% degli utenti di smartphone hanno scoperto una nuova azienda o un nuovo prodotto proprio mentre facevano una ricerca sul loro smartphone.

Insomma, traendo le sintetiche conclusioni, oggi un sito web deve necessariamente essere mobile-friendly. La maggior parte delle persone non visiterà più un sito se non è adatto per un’efficace visione sullo smartphone.

Il traffico dati mobile nel mondo è aumentato del 700% tra il 2016 e il 2021

Oltre il 50% del traffico di ricerca organico sui motori di ricerca proviene da dispositivi mobili. Le statistiche di utilizzo dello smartphone sono alle stelle e si prevede che continueranno a crescere anche nei prossimi anni.

Le app rappresentano l’89% del tempo impiegato sul mobile

Oltre due utenti su tre hanno app di giochi sul loro telefono e più del 50% degli utenti di smartphone non scarica nuove app al mese. Le prime 3 app mobili sugli smartphone dei millennials senza sono Amazon, Gmail e Facebook. Ciò che è ancora più rilevante, gli utenti mobili trascorrono l’87% del loro tempo nelle app, contro appena il 13% sul web.

Una delle app mobili più popolari è YouTube, con l’utente medio che trascorre 40 minuti a guardare i video di YouTube sul proprio device mobile. I podcast hanno visto un aumento di interesse negli ultimi anni. Detto questo, il 65% degli ascoltatori di podcast probabilmente li ascolterà su un dispositivo mobile.

Il 20% degli utenti di smartphone trascorre più di 4,5 ore al giorno sui propri dispositivi

Gli utenti oggi trascorrono più tempo sui proprio dispositivi mobili rispetto al guardare la TV, con un sorpasso storico che si è materializzato nel corso degli ultimi due anni. Oggi il 66% degli utenti di smartphone si dichiara dipendente dai loro telefoni.

Più del 40% delle transazioni online avvengono su mobile

Gli annunci mobile rappresentano più di due terzi di tutte le entrate pubblicitarie digitali, mentre oltre il 90% delle entrate pubblicitarie di Facebook proviene proprio da mobile.

I dispositivi mobili stanno cambiando il modo in cui il business fa pubblicità: i clienti preferiscono la facilità dello shopping online e l’acquisto di articoli con un semplice tocco sullo schermo e, come conseguenza, le aziende non potranno che orientare le proprie politiche commerciali al soddisfacimento di questa evidente tendenza.