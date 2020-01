60enne perde la vita con la propria bici investito in autostrada di notte

Tragedia a tutti gli effetti in autostrada vicino a Milano. Un signore 60enne è stato letteralmente messo sotto e ammazzato nella notte fra sabato e domenica scorsa mentre si trovata in sella alla sua inseparabile bicicletta sulla A4 Milano-Venezia, esattamente fra la barriera Milano est e Agrate. Il fatto è successo poco prima della mezzanotte.

A investirlo è stata una macchina guidata da un uomo di 47 anni residente a Brescia. La polizia stradale non ha ancora avuto modo di ricostruire al meglio la motivazione per il quale la vittima fosse in bicicletta in autostrada a quell’ora. All’arrivo dei sanitari del 118 non c’è stato niente da fare per l’uomo. Il conducente della vettura è rimasto fortunatamente illeso.

