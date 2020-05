730 precompilato e non: nuove date e modalità per la dichiarazione dei redditi

Il 2020 è l’anno di applicazione del nuovo calendario dell’assistenza fiscale per dipendenti, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e pensionati. Il nuovo calendario che, secondo quanto previsto dal decreto collegato alla manovra di bilancio 2020, sarebbe dovuto partire dal 2021 ma i decreti sull’emergenza da Coronavirus lo hanno anticipato all’anno in corso.

Le novità riguardano le scadenze per la presentazione del modello 730 e per le operazioni di conguaglio (con i conseguenti eventuali rimborsi) da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti previdenziali), nonché i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. Ecco la guida della Fondazione nazionale commercialisti per districarsi tra le novità

loading...

730 non precompilato: presentazione con sostituto o intermediario

Prima novità: quest’anno il 30 settembre è il termine unico di presentazione del modello 730 sia che il contribuente decida di avvalersi del proprio sostituto (datore di lavoro) che abbia dichiarato di prestare assistenza fiscale diretta, sia che si rivolga ad un intermediario abilitato (CAF-dipendenti, commercialisti o consulenti del lavoro). Altra novità di quest’anno, riguarda i lavoratori a tempo determinato che potranno presentare il modello 730 tramite il sostituto se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo. Infine, il contribuente, insieme al 730, deve sempre presentare la busta chiusa contenente il modello 730-1 con le schede per la scelta della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille e, in caso di presentazione tramite intermediario (commercialista, Caf o consulenti del lavoro), anche la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati riportati nella dichiarazione (es., Certificazione Unica; fatture, ricevute, scontrini e, in taluni casi, ricevute di pagamento tramite strumenti tracciabili, giustificativi degli oneri deducibili o detraibili sostenuti).

730 non precompilato, presentazione all’Agenzia delle entrate

Riscritto anche il calendario che sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati devono rispettare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni. Ecco quindi il nuovo calendario per la presentazione all’Agenzia delle entrate: 15 giu gno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; 2 3 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 15 s ettembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Conguagli da parte del datore di lavoro

La rimodulazione del calendario di presentazione e trasmissione del modello 730 non compilato, ha comportato anche la modifica del termine entro cui il sostituto d’imposta (datore di lavoro) deve svolgere le operazioni di conguaglio. Le trattenute delle somme a debito, così come il rimborso delle somme a credito dovranno essere effettuate non più entro un termine fisso, come stabilito dalla normativa precedente, ma sulla prima retribuzione utile e, comunque, su quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. Questo comporta che prima si presentano le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate prima si ha diritto a eventuali rimborsi .

Certificazioni Uniche e Dichiarazione dei redditi precompilata

Anche per certificazione unica e 730 precompilato il legislatore ha rivisto le scadenze. Innanzitutto, è stato fissato al 30 aprile di ciascun anno (rispetto al precedente 15 aprile) il termine entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata. Solo per quest’anno, tale termine è slittato a martedì 5 maggio, avendo il legislatore, in virtù dell’emergenza in corso, concesso più tempo ai contribuenti per trasmettere all’Agenzia delle entrate le Certificazioni Uniche (CU) e i dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta e alle spese sanitarie rimborsate, che dovranno confluire nella dichiarazione precompilata.

730 precompilato: date e modalità di invio

Il 730 precompilato potrà essere accettato o modificato/integrato e inviato direttamente via web dal contribuente a partire dal prossimo 14 maggio. Tali adempimenti possono essere anche delegati al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro se presta l’assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato. Quest’anno, per l’emergenza da Coronavirus, la delega al Caf o al professionista per l’accesso al 730 precompilato potrà essere conferita anche «a distanza», inviando telematicamente all’intermediario la copia per immagine della delega sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa, il contribuente potrà rilasciare l’autorizzazione all’accesso all’area riservata anche con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, oppure mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.

Commenti

commenti