Quanto costa la benzina? In Italia, in Francia, In Svizzera

Siamo tutti un po’ preoccupati per questi aumenti dei prezzi che stanno interessando in larga scala numerosi prodotti, tra cui anche la benzina. Dall’Italia alla Francia, passando per Svizzera e resto d’Europa, i prezzi carburante stanno davvero andando alle stelle. Ecco che vediamo insieme quanto costa la benzina nei diversi paesi.

Quanto costa la benzina in Italia? Prezzo carburante a litro

Se vogliamo parlare del nostro Paese, il carburante ormai ha raggiunto prezzi stellari. Tra benzina, diesel, gasolio, GPL, ormai si cerca di risparmiare sull’uso delle auto date le troppe spese. In media parliamo di prezzi che vanno dai 2 euro (nei casi più fortunati) a più di 2,50 euro. Ovviamente parliamo di seguito di costo a litro.

Costo benzina in Svizzera e in Francia

Ai confini con l’Italia ci sono paesi europei in cui la situazione è pressappoco la stessa. Prendiamo ad esempio la vicina Svizzera. In questo caso la benzina non supera quasi mai i 2 euro a litro, ma dipende molto dal giorno e dalla situazione. Ad ogni modo questa differenza di prezzo spinge molti italiani a confine a fare qualche km in più per poter beneficiare di questo risparmio, considerate le esorbitanti cifre che ormai troviamo nei punti di rifornimento carburante.

E il costo carburante in Francia? Rispetto alla Svizzera il prezzo a litro scende ancora di più. Si oscilla infatti tra 1,90 euro a 2,05 a seconda della compagnia e della giornata nello specifico. Le differenze con l’italia sono a dir poco notevoli.

Prezzo benzina nel resto d’Europa

È giusto a questo punto dare anche un picco,o sguardo alle notevoli differenze con altri stati d’Europa. Ad esempio in Austria, si arriva ad un massimo di 2 euro a seconda della zona (solo il diesel supera di poco i 2 euro). Diciamo pure che ci si mantiene su standard prezzi, e che ad oggi pare che l’Italia sia il paese con le tariffe più alte, seguita poi da Germania, Olanda e Finlandia. In particolare in quest’ultimo paese il carburante ha un costo medio di 2,20 euro a litro.

Viene spontaneo domandarsi se al pari della Slovenia, dove si trova una tariffa anche inferiore ad 1,90, esistano altri stati in cui è possibile davvero poter godere di un pieno di benzina da un classico valore. Ebbene ci sono ancora altri stati in cui non wono state raggiunte le tariffe salate simil Italia. Si pensi ad esempio alla Polonia, o anche alla Macedonia del Nord, dove ci si può approcciare a prezzi altamente concorrenziali.

Ovviamente è opportuno tenere presente che i dati da noi indicati sono comunque approssimativi. Giorno dopo giorno le tariffe cambiano a causa di numerosi fattori che vanno ad inficiare sul prezzo di vendita al barile. Si pensi ad esempio all’intervento dei governi (che spesso tendono ad abbassare le accise sui carburanti), alle dinamiche economiche e finanziarie che subentrano quando si parla di importazioni ed esportazioni. Per cui bisogna tenere ampiamente sotto controllo il prezzo della benzina, perché le variazioni possono subentrare nel giro di pochi giorni in modo esponenziale.