A cosa serve Ripple (XRP)?

Ripple è una rete di pagamenti che utilizza la tecnologia blockchain per gestire le transazioni monetarie internazionali. Ripple ha stretto una partnership con centinaia di istituti finanziari che utilizzano la sua tecnologia, offre commissioni di transazione poco costose e tempi di elaborazione incredibilmente rapidi.

L’idea che Ripple sia una criptovaluta è errata. Sebbene Ripple abbia una criptovaluta nativa chiamata xrp, non è una criptovaluta vera e propria.

Ripple ha un grande potenziale di crescita, ma in passato ha anche avuto diversi problemi. Nel 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un’azione legale contro la società. Nonostante ciò resta un progetto molto interessante e che attira continuamente l’attenzione di nuovi utenti, vi suggeriamo di continuare a leggere se desiderate saperne di più!

Come nasce Ripple?

Quando nel 2004 Ryan Fugger ha avviato RipplePay, un sito web che permetteva agli utenti di prestare denaro ai membri del proprio quartiere, ha creato la versione iniziale di Ripple. Per questo motivo, anche se all’epoca non esisteva ancora una criptovaluta nativa, Ripple è un esempio unico di progetto crittografico che è in qualche modo nato prima di Bitcoin.

Nel 2011, il programmatore Jed McCaleb ha iniziato a creare la blockchain e la criptovaluta XRP. Nel 2012 ha riunito un gruppo, ha trovato dei finanziatori ed ha discusso con Fugger per utilizzare la sua rete RipplePay. Fugger acconsentì a cedere il comando di RipplePay. Nello stesso anno, hanno presentato la loro attività e la criptovaluta XRP al pubblico. Prima di cambiare nome in OpenCoin e successivamente in Ripple, la società era nota come NewCoin.

In seguito, Ripple ha stretto partnership con tantissimi istituti finanziari. Nel 2019 ha dichiarato che la sua rete di pagamento RippleNet era utilizzata da oltre 300 istituzioni finanziarie in più di 45 nazioni.

A cosa serve Ripple?

Ripple è stato creato per consentire alle banche di accedere a transazioni transfrontaliere rapide, convenienti e pratiche. Di conseguenza, rappresenta un’alternativa a SWIFT, il sistema di pagamento internazionale prevalente utilizzato dalla maggior parte delle banche.

Ripple offre diversi vantaggi importanti per le transazioni transfrontaliere:

Una transazione media richiede cinque secondi per essere completata.

Il costo della transazione è di 0,00001 XRP, che anche al prezzo massimo storico del token era inferiore ad un centesimo.

XRP è una criptovaluta che può essere utilizzata come “valuta ponte”. Ciò rende più convenienti le transazioni di valuta per le società finanziarie, dato che, invece di detenere diverse forme di denaro fiat, possono detenere XRP.

La criptovaluta XRP utilizza un meccanismo di consenso per confermare le transazioni denominato HashTree. I validatori verificano che le transazioni proposte siano valide confrontandole con la versione più recente del libro mastro di XRP. Una transazione può essere considerata confermata solo se la maggioranza dei validatori è d’accordo con essa.

Ripple ha davvero un potenziale enorme, dato che potrebbe prendere il posto di un meccanismo antiquato e inefficace per il trasferimento di denaro a livello internazionale. Inoltre, è molto incoraggiante il fatto che abbia già numerosi accordi con le banche.

Per comprare la criptovaluta nativa di Ripple, XRP, potete iscrivervi ad un exchange che la offre ed acquistarla tramite uno dei metodi di pagamento accettati.