Accessori yoga: quali sono indispensabili

Lo yoga è una disciplina sempre più praticata negli ultimi anni, per cui il mercato offre un’ampia scelta di abbigliamento e accessori yoga. Disciplina conosciuta da millenni in Oriente e da qualche decennio in Occidente, fare yoga è un toccansana sia per il corpo che per la mente.

Le pose di yoga infatti rendono forte e flessibile il corpo; ma per metterle in pratica serve il rilassamento completo della mente. Per quanto la pratica quotidiana in autonomia sia utile, per imparare i primi esercizi di yoga è meglio iscriversi a un corso. E, naturalmente, avere tutto il necessario.

Yoga cos’è

Lo hanno sentito nominare tutti, ma forse qualcuno nello specifico ancora non sa cos’è lo yoga. Il termine significa “unire“, a imbolo di quel legame con il tutto, corpo mente e spirito con la realtà circostante. Per questo i benefici yoga non sono solo fisici: comprendo anche la sfera emozionale.

Per sapere come fare yoga, non basta però pensare di riprodurre le asana, ovvero le figure. Se pensate di guardare immagini di yoga su internet e mettervi a opiarle, potreste restare delusi. Fondamentale, per esempio, l’uso del respiro, ma anche dello sguardo. Insomma, se siete all’inizio, meglio farvi guidare da un maestro.

Accessori yoga, da quale partire

Per iniziare a godere di tutti i benefici dello yoga, sono necessari anche degli accessori; tra i più importanti troviamo sicuramente il tappetino yoga. Per acquistarlo, ci si deve affidare a dei rivenditori seri ed affidabili, come Shankara, uno yoga shop online leader nel settore.

Come detto, partiamo dai tappetini yoga professionali; in commercio se ne trovano diversi tipi, che sono disponibili in tutti i colori nonché in diversi materiali che ben si adattano a ogni esigenza.

Prima di procedere con l’acquisto, infatti, si deve sempre considerare la persona che deve effettuare la pratica; valutando per esempio il livello di conoscenza yoga esercizi base o più avanzati. Oppure le condizioni fisiche: ci sono tappettini anche per chi è più avanti con l’età e ha qualche problema alle articolazioni. Chiunque può avere grazie allo yoga benefici e miglioramenti, ma sempre con qualche accorgimento; anche nella scelta degli accessori.

In questi casi si devono preferire tappetini più alti, che vanno bene anche nel caso in cui si pratichi l’Ashtanga yoga, dato che in questa tipologia ci si muove con energia maggiore.

I tappetini da yoga, anche detti yoga mat, si trovano di tutte le dimensioni e ce ne sono sia in fibra sintetica che in fibra naturale, con spessori, colori e funzioni differenti. Dato che deve durare abbastanza a lungo, si consiglia di propendere per l’acquisto di tappetini di ottima qualità.

Come vestirsi

Ma non basta solo il tappetino: è necessario anche un completo yoga. L’abbigliamento per yoga ideale comprende la tuta yoga, che deve essere comoda e confortevole e che, soprattutto, non deve intralciare i movimenti. Si devono, quindi, acquistare dei capi specifici, che riescano a essere comodi e funzionali al tempo stesso, come i leggins yoga. Anche in questo caso, la scelta è abbastanza vasta, dato che si trova ormai moltissimo per quel che concerne l’abbigliamento specifico. Immancabili sono anche i guantini antiscivolo, che permettono di eseguire al meglio anche le posizioni più difficili senza il rischio di cadere sul pavimento, che di solito è parquet. Anche in questo caso c’è l’imbarazzo della scelta, dato che si possono scegliere guantini di tutte le forme, dimensioni e, soprattutto, di tutti i tessuti e di tutti i colori.

Per chi lo desidera, si può arricchire l’ambiente in cui si fa yoga con incensi e candele profumate, seguendo i principi dell’aromaterapia. Come detto si tratta di una disciplina che migliora anche la mente: con lo yoga vita e salute migliorano a 360 gradi.

Dove acquistare gli accessori yoga

Come detto, oggi sono tantissimi gli store, sia fisici che online, che vendono materiale per praticare yoga, dato che si tratta di un qualcosa che prende sempre più piede. Tuttavia, anche in questo caso, è sempre utile affidarsi solo ed esclusivamente a store seri e affidabili, che vendono prodotti di indiscussa qualità. Proprio per questo, Shankara è considerato uno dei migliori sul mercato per l’abbigliamento yoga on line.