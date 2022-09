Acquisti online: quali sono i metodi più sicuri 

Se c’è una cosa che ha cambiato il mondo del commercio moderno è internet. Il web in tutte le sue varie forme si è velocemente diffuso in tutto il mondo, potremmo dire quasi in ogni casa, mutando le nostre abitudini. Solo venti anni fa parlare di comprare oggetti online, senza muoversi dal proprio divano, e vederli consegnati in pochissime ore avrebbe avuto quasi del ridicolo. Oggi invece questa è la normalità per milioni di cittadini.

A questa nuova era degli acquisti online molto presto si sono dovuti adattare tutti i commercianti, spostando le proprie vetrine su internet. In questo modo i cittadini possono comprare, senza alcun problema, rimanendo ben comodi sui propri divani.

Per fare tutto questo però occorre un sistema di pagamento. Sebbene sia ancora possibile, in alcuni casi, il cosiddetto pagamento in contrassegno, ovvero quando avviene la consegna a casa, questo metodo sta scomparendo sia perché scomodo sia perché poco sicuro. Oggi i sistemi di pagamento viaggiano online, così come gli acquisti e sono tantissimi i metodi che si sono sviluppati per farlo. In questo articolo ti mostreremo proprio questo e cercheremo di scoprire insieme a te i migliori e più sicuri metodi di pagamento.

Carte di credito o debito

Il metodo di pagamento più importante che si è imposto oggi sul mercato è quello delle cosiddette carte di credito o di debito. Sebbene queste due versioni vengano spesso usate, erroneamente, come sinonimi, soprattutto da chi non è avvezzo a questo ambito, rappresentano due metodi di pagamento molto diversi tra di loro.

La differenza sta nella gestione del denaro. Con la carta di credito tu puoi, potenzialmente, acquistare qualsiasi cosa a “credito” poi alla fine del mese dovrai restituire i soldi alla banca che ti ha rilasciato la carta. Con la carta di debito invece ogni euro che spendi è tuo e già presente sul tuo conto, quindi non dovrai pagare altro alla banca. Il secondo sistema permette un controllo più diretto delle spese, ma meno margine di acquisto.

Questi due sistemi si sono imposti facilmente nel mondo del commercio online grazie anche alla semplicità di utilizzo. Spesso infatti basta inserire i codici della carta, sia essa di debito o credito, sul sito e completare così l’acquisto. Recentemente inoltre il sistema è divenuto ancora più sicuro grazie alla doppia autorizzazione che va fornita attraverso il proprio smartphone, via SMS, via app o a volte via email.

PostePay per gli acquisti online

Un sistema che particolarmente in Italia sta riscuotendo successo è quello delle cosiddette PostePay. Sistema di pagamento rilasciato dal gruppo Poste Italiane, si pongono a metà strada tra il conto corrente e la carta di debito prepagata. Ne esistono diverse versioni, ma la più interessante per chi opera online è la PostePay Evolution. Questa infatti, differentemente da quella base, ha anche un codice IBAN collegato, che permette di ricevere pagamenti come un conto corrente bancario.

Essendo Poste Italiane un punto di riferimento per milioni di cittadini, questo sistema di pagamento è divenuto presto molto utilizzato. Oggi con PostePay si può fare di tutto sia online che non. Ad esempio se sei un fan del gioco d’azzardo, oggi i casinò online con PostePay sono tantissimi e sono sicuramente i più importanti sul mercato.

Questo sistema di pagamento è ovviamente anche molto sicuro. Ogni operazione va infatti autorizzata prima dall’applicazione o tramite SMS sul numero collegato, altrimenti nessuno può usare la vostra carta e i vostri soldi. Inoltre potendo gestire comodamente il proprio conto nelle migliaia di uffici postali sparsi per il territorio, è sempre possibile avere un confronto diretto con il gestore.

Portafogli elettronici come Paypal

Carte di credito, carte di debito, PostePay, sono tutti sistemi che hanno un elemento in comune, ovvero essere legati a un ente fisico, sia esso una banca o le Poste Italiane. Essere legati a una società con varie filiali per tutto il territorio è sicuramente un vantaggio per il consumatore, ma non è qualcosa di obbligatorio e questo lo hanno capito alcune aziende. Negli ultimi anni si sono infatti diffusi sempre di più i cosiddetti portafogli elettronici, dei conti che puoi aprire semplicemente online con alcuni dati e su cui trasferire i tuoi soldi da altre carte, conti o farti pagare direttamente con un solo indirizzo email.

Il caso sicuramente più famoso è quello di Paypal, forse il primo o comunque il più famoso sistema di pagamento di questo tipo. Sviluppato da Elon Musk, divenuto poi uno degli uomini più ricchi del mondo, questo sistema è tra i più usati, sicuri e soprattutto comodi oggi in circolazione.

Paypal infatti non ti chiede di recarti in banca o in ufficio per l’apertura, ma ti basta una connessione internet e un indirizzo email. In pochi minuti puoi aprire un conto e iniziare a ricevere e inviare pagamenti, dunque permettendoti così di acquistare prodotti e servizi online.

Altri metodi di pagamento per gli acquisti online

Questi erano sicuramente i più importanti e sicuri metodi di pagamento che puoi usare per i tuoi acquisti online, ciò non toglie che ne esistano altri, altrettanto validi e degni di considerazione.

Uno di questi sono i buoni acquisto, semplici da acquistare e da usare. Questi buoni solitamente li puoi comprare anche nei supermercati o nei negozi e poi usarli sul tuo store online preferito attraverso un semplice codice. Inserito il dato, avrai pagato il tuo acquisto che poi arriverà a casa.