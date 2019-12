Acquisti online: tutti i trucchi per scovare i prezzi online più bassi

Oggi la maggior parte delle persone utilizza internet per comprare prodotti e servizi, uno strumento comodo ed efficiente per risparmiare e approfittare di sconti e promozioni. Tramite la rete è possibile acquistare in qualsiasi momento, di mattina o di notte, effettuando l’operazione da casa o nel tempo libero, usando direttamente lo smartphone o il classico pc. Allo stesso tempo non è facile scovare i prezzi più bassi, tuttavia esistono alcuni metodi che permettono di individuare velocemente i prezzi migliori.

Recensioni e portali di guide all’acquisto

Per sfruttare appieno le potenzialità del web, è necessario cambiare i propri comportamenti di consumatori, prestare attenzione ad alcuni aspetti importanti e farsi aiutare dai siti specializzati nelle guide all’acquisto. Le recensioni sono senza dubbio uno strumento molto utile in questo senso, poiché consentono di ottenere informazioni dettagliate, scoprendo le funzionalità e le caratteristiche dei prodotti prima di comprarli.

Da non sottovalutare l’importanza delle opinioni di chi ha testato il prodotto, ed è in grado dunque di offrire un giudizio utile all’acquisto. Se vuoi trovare velocemente promozioni interessanti, per i migliori prezzi consulta le guide di prezzifacili.it, portale specializzato nei consigli ai consumatori, che mette a disposizione tantissime recensioni dettagliate e indicazioni per individuare sconti e offerte su internet, molto utili per lo shopping online.

Monitorare i prezzi dei prodotti online prima di acquistarli

Capita spesso quando si vuole comprare un prodotto online, di prendere il telefono o il pc, effettuare una rapida ricerca sul web e finalizzare l’acquisto in pochi minuti. Nulla di più sbagliato. Per trovare i prezzi più bassi bisogna avere pazienza, muovendosi sempre in anticipo per avere tutto il tempo a disposizione. Soltanto in questo modo è possibile valutare tutte le proposte, leggere le guide dei siti specializzati e verificare i prezzi proposti dai vari e-commerce.

Monitorare i costi dei prodotti è un procedimento lungo e noioso, tuttavia è un modo infallibile per non farsi trarre in inganno. Sempre più di frequente, infatti, le piattaforme propongono sconti che in realtà non sono così vantaggiosi, oppure si conclude un acquisto e il giorno dopo si trova una promozione molto più conveniente. Per evitarlo è fondamentale prendersi almeno una settimana di tempo, un periodo sufficiente per fare tutti i controlli necessari prima di comprare.

Essere flessibili aiuta a trovare prezzi più bassi

Se il tuo obiettivo è scovare il prezzo migliore possibile, allora cerca di essere flessibile, vedrai che sarà molto più facile risparmiare e portare a casa un vero affare. Se ad esempio vuoi comprare un pc portatile, potresti trovare promozioni estremamente vantaggiose optando per un modello leggermente differente, cercando di non essere troppo rigido con le caratteristiche tecniche e le funzionalità.

Spesso basta una piccola differenza affinché le imprese offrano sconti davvero notevoli, applicando un prezzo anche del 20/30% più basso rispetto a un modello simile. Allo stesso modo succede quando arrivano le nuove collezioni, perciò per fare spazio e liberare i magazzini le aziende propongono prezzi super scontati, con riduzioni anche del 50/60%, dunque cerca di rimanere aggiornato sulle ultime novità in arrivo.

Grandi portali o piccoli siti web: quale conviene davvero?

Senza dubbio i grandi portali come Amazon monopolizzano il settore dello shopping online, tuttavia non sempre offrono anche i prezzi migliori. A volte siti web più piccoli sono in grado di proporre sconti più vantaggiosi, ad esempio grazie ad accordi speciali con le aziende produttrici, oppure a causa del minore spazio a disposizione all’interno del magazzino.

Valuta sempre questa possibilità prima di concludere il tuo acquisto, ti bastano pochi minuti per dare un’occhiata anche alle piattaforme meno famose. Naturalmente controlla sempre che si tratti di portali sicuri e affidabili. Per farlo verifica la presenza della partita IVA, i contatti dell’impresa che gestisce il sito web e le recensioni degli utenti che hanno già acquistato sulla piattaforma.

Non cadere nella trappola dei prezzi personalizzati

Molti e-commerce utilizzano sistemi automatizzati per la determinazione dei prezzi. Queste tecnologie permettono ai portali di aumentare i costi in alcuni momenti, ad esempio quando esiste un forte interesse da parte degli utenti, diminuendoli quando invece il prodotto non è in cima alla preferenze dei consumatori. Si tratta di un sistema dinamico, che orienta i prezzi in base alla domanda e all’offerta, perciò il valore del prodotto cambia di continuo.

Per orientarti in questa giungla di prezzi devi cercare di essere furbo, evitando di comprare nei momenti di maggiore richiesta, concentrandoti invece in periodi più tranquilli. Ad esempio vicino i grandi eventi come il Natale, i costi di articoli per fare regali e pensieri aumentano notevolmente, soprattutto per i libri e l’elettronica. Lo stesso avviene con i prodotti estivi a ridosso dell’estate, oppure con quelli invernali.

Se ad esempio devi comprare le catene da neve per l’auto non aspettare novembre, ma acquistale in estate quando il prezzo è fino al 40% più basso. Ciò vale anche per la prenotazione delle vacanze, infatti acquistando voi aerei e hotel 5/6 mesi prima è possibile risparmiare ino al 20/30%, rispetto a chi lo fa due mesi prima della partenza. Muoversi in anticipo e in controtendenza è molto utile, perciò pianifica sempre i tuoi acquisti in maniera intelligente, vedrai che troverai sicuramente i prezzi più bassi del web.

