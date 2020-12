Acquisto auto usate online: a chi affidarsi?

Il settore della compravendita automobili e del noleggio è molto caotico, e il comparto usato lo è ancora di più. Sia chi sceglie di affidarsi a un concessionario sia chi opta per la soluzione fai da te, ha un grande e importante problema da affrontare: la valutazione dell’automobile.

Stabilire il corretto valore della vettura è fondamentale sia per chi vende sia per chi compra. Negli ultimi tempi si é diffusa sempre di più la compravendita online, per qualsiasi tipo di oggetto. Naturalmente con i suoi pro e i suoi contro: come evitare truffe e soprattutto a chi affidarsi?

Pro e contro della vendita usato online

L’online ci ha semplificato la vita sotto molti aspetti: se fino a qualche anno fa si guardava ancora con diffidenza verso la vendita online, oggi questo concetto è stato totalmente sdoganato tanto che è arrivato perfino al settore delle automobili. I vantaggi sono senza dubbio la velocità delle operazioni e i costi ridotti, mentre per quanto riguarda i contro al primo posto troviamo la buonafede degli attori in gioco. Esiste però una soluzione.

Affidarsi ai professionisti

Tralasciando la compravendita tra privati che può nascondere diverse inside, per la vendita di auto online conviene affidarsi a professionisti del settore. Un esempio virtuoso è Il Valutatore, azienda nata come start up ma che è diventata rapidamente un punto di riferimento. I motivi sono chiari e immediati: la velocità e trasparenza delle operazioni ma anche il vantaggio economico. Senza intermediari, l’azienda valuta l’automobile e paga immediatamente il cliente. I metodi di valutazione sono innovativi e si differenziano da quelli usati dalle altre aziende.

I consueti parametri come chilometraggio e condizione generale dell’automobile sono integrati da Il Valutatore (https://www.ilvalutatore.it/ ) con fattori quali le manutenzioni correttamente documentate, le modifiche allo stato originale, il colore, il mercato di vendita e la stagionalità. Affidarsi a professionisti consente inoltre di evitare le noiose e difficili pratiche burocratiche per la vendita della vettura. In particolare Il Valutatore si occupa del passaggio di proprietà e offre alla clientela un comodo servizio di navetta per chi porta l’auto presso le sedi aziendali. La vendita dell’auto usata online non è quindi più un tabu.

