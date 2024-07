Addio a Robert Towne, lo sceneggiatore premio Oscar per “Chinatown”

Robert Towne, famoso sceneggiatore e vincitore del premio Oscar per il film “Chinatown”, è venuto a mancare lunedì, circondato dall’affetto della sua famiglia, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 89 anni.

Come detto, Robert Towne vince il premio Oscar grazie al film “Chinatown” e fu nominato altre tre volte per “L’ultima corvè”, “Shampoo” e “Greystoke”. Ricevette, nel 1997, il premio alla carriera.

Il successo di Robert Towne

Il grande successo di Robert Towne arrivò dopo che lo sceneggiatore lavorò per diversi anni in televisione, pensiamo a progetti come “The Man From U.N.C.L.E.” oppure “The Lloyd Bridges Show” e così via.

L’apice lo raggiunse grazie. alla scrittura di “Chinatown”, diretto dal regista Roman Polanski e interpretato dallo straordinario Jack Nicholson nel ruolo di J.J. Jake Gittes, un detective che viene incaricato di seguire il marito di Evelyn Mulwray.

I vari studios assunsero un maggiore potere verso la fine degli anni settanta e il grande prestigio di Robert Towne iniziò una fase discendente. Tentò l’avventura da regista con lavori come “Personal Best” e “Tequila Sunrise” che però ebbero dei risultati piuttosto modesti. Mentre “The Two Jakes”, l’attesissimo sequel di “Chinatown” fu un completo fallimento dal punto di vista critico e commerciale, quando venne commercializzato nel 1990. I risultati scadenti portarono addirittura ad una temporanea separazione tra Towne e Nicholson.